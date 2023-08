Holetschek verspricht: Bahn-Elektrifizierung im Allgäu soll Schub bekommen

Minister Holetschek (CSU) kündigt Vorplanung für die Bahnstrecke Kempten-Oberstdorf an. Auch zum B12-Ausbau äußerte er sich im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Finanznot der Kliniken spitzt sich zu. Wie will Bayern den Häusern helfen?

Laut Bayern Gesundheitsminister Klaus Holetschek wird der Freistaat die Förderung von Krankenhaus-Investitionen bayernweit auf eine Milliarde Euro pro Jahr anheben. Von 2018 bis 2022 seien allein fürs Allgäu knapp 150 Millionen Euro an Zuschüssen für Kliniken und Pflege geflossen. „Trotzdem brauchen wir weitere Mittel zur Stabilisierung der Klinikfinanzen, da muss die Bundesregierung liefern.“

Wie begegnet Holetschek der großen Sorge, dass nicht jede kleine Klinik im Allgäu überleben wird?

Zu den Aussichten für kleine Häuser äußert sich der Minister nicht. Sein Vorgehen, falls es „Veränderungen“ geben sollte: „Dann werden wir das gemeinsam mit den Bürgern gestalten.“ Ein besonderer Fokus müsse dabei auf einer hochwertigen Notfallversorgung liegen.

Die Kliniken belastet auch ein massiver Mangel an Pflegekräften. Wie soll es hier weitergehen?

Holetschek nennt ein Vorhaben, bei dem das Allgäu eine zentrale Rolle spielen solle: „Wir wollen untersuchen, wie die Pflege mit Digitalisierung und technischer Innovation besser unterstützt werden kann.“ Diese „High-Care-Agenda“ werde an der Kemptener Hochschule angesiedelt. Ein weiteres, wissenschaftlich begleitetes Vorhaben drehe sich darum, wie sich Bürokratie in der Pflege eindämmen lässt: „Mehr am Menschen, weniger am Kugelschreiber“, laute die Devise.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek trug sich ins Gästebuch der Allgäuer Zeitung ein. Das Bild zeigt ihn im Gespräch mit (von links) Redaktionsleiter Markus Raffler, den Interimsgeschäftsführern Andreas Barmettler und Reiner Elsinger sowie mit Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle Bild: Ralf Lienert

Wie steht es um eine stärkere Vernetzung der Kliniken in der Region?

„Wir sollten überlegen, wie sich die Strukturen im Allgäu weiter ausbauen lassen“, sagt der Gesundheitsminister auch mit Blick auf den Neubau des Memminger Klinikums. Dabei gehe es erst einmal um eine stärkere Kooperation in relevanten Bereichen, beispielsweise der Materialbeschaffung.

Der ÖPNV fristet vielfach ein Schattendasein, der Weg zur nächsten Haltestelle ist im Allgäu oft weit. Was will der Freistaat hier tun?

Der Weg zur nächsten Haltestelle sei nicht das einzige Kriterium für die ÖPNV-Qualität, betont der Minister. Er verweist auf ein Förderprogramm, das eine Kombination aus Linienverkehr und etwa einem Rufbus-Projekt unterstützt. Bei solchen „bedarfsorientierten“ Angeboten sei Bayern führend: „Allein in Schwaben haben wir hier aktuell sechs Projekte.“



Warum läuft es beim ÖPNV in der Fläche dennoch nicht befriedigend?

Es sei schwer zu entscheiden, „was man zu welchen Zeiten vorhält“, sagt Minister Holetschek. Auch ein attraktives Ticket helfe nur wenig, „wenn es dazu nicht die nötige Infrastruktur gibt“. Der Minister räumt ein: „Man braucht auf dem Land auch weiterhin ein Auto.“

Der B 12-Ausbau von Kempten bis Buchloe ist für Kritiker überdimensioniert. Was sagt Holetschek dazu?

Wegen der Verkehrssicherheit sei der vierstreifige Ausbau „dringend erforderlich.“ Zudem müsse jeder mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Region wissen: „Wer nicht gut angebunden ist, der wird schnell abgehängt.“

Im Allgäu ist nur eine Bahnstrecke elektrifiziert. Zuständig ist der Bund. Kann sich Bayern dennoch mehr engagieren?

Der Freistaat finanziere die Planungen für die Strecke Ulm-Kempten, sagt Holetschek. „Für die Strecke Kempten-Oberstdorf will ich, dass die Vorplanung 2024 beginnt.“ Das Allgäu hat immer noch den wenig schmeichelhaften Titel eines „Bahn-Diesellochs“. Nun soll es aber auch beim Thema Wasserstoff vorangehen: Im September gebe es eine Testfahrt mit einem Wasserstoffzug auf der Strecke Augsburg – Füssen, sagt Holetschek. Bereits 2021 hatte eine Probefahrt in der Region stattgefunden.

Wann könnte ein Wasserstoff-Zug regulär eingesetzt werden?

Einen konkreten Zeitpunkt nennt Gesundheitsminister Holetschek nicht. „Ich glaube aber, dass Wasserstoff eine echte Alternative sein kann.“

In Bayern gehen wenig neue Windräder ans Netz. Wann ändert sich das?

Bei Photovoltaik, Bioenergie, Wasserkraft und Tiefengeothermie sei Bayern „bundesweit führend“, sagt der schwäbische CSU-Vorsitzende Holetschek. Und bis 2030 sollten im Freistaat 1000 neue Windräder entstehen. Im Allgäu habe es heuer Aufträge für sieben neue Projekte gegeben. Bundesweit liege Bayern bei der Windkraft derzeit „im guten Mittelfeld“ und etwa vor Baden-Württemberg.

Aber sonst will Bayern auch Musterknabe und nicht Mittelmaß sein...

Hier müsse man den teils massiven Widerstand gegen neue Windräder sehen, schränkt Holetschek ein: „Da war von einer Verspargelung der Landschaft die Rede, mancher will keine Windkraft-Anlage vor seiner Haustür haben.“ Allerdings hat auch die umstrittene 10H-Regel der Staatsregierung (der Abstand eines Windrades zur nächsten Wohnsiedlung muss in der Regel mindestens das Zehnfache von dessen Höhe betragen) viel dazu beigetragen, dass viele Windräder ausgebremst wurden. Diese Regel wurde inzwischen gelockert. Außerdem habe man „Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt“, sagt Holetschek.