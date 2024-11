Die fünfte Generation übernimmt in einem Allgäuer Traditionsunternehmen

Wechsel bei einem traditionsreichen Allgäuer Unternehmen: Dr. Elmar Holzer hat seine Anteile an Holzer Druck und Medien in Weiler zu gleichen Teilen an Geschäftsführer Klaus Huber und die beiden Neffen Harald Wolfbauer und Florian Wunderlich übergeben. 45 Jahre als Chef des 1887 gegründeten Hauses finden damit ihren Abschluss. „Die nächste Generation wird Holzer wohlgeordnet in die Zukunft führen“, sagt Elmar Holzer. Alleiniger Geschäftsführer ist künftig Klaus Huber.

