"Nicht am Hopfensee gebraut" - Diskussionen über Discounter-Bier "Hopfenseer"

Ein Lebensmittel-Discounter bietet ein Helles mit dem gleichnamigen Titel an. Gebraut wird es jedoch im Raum Augsburg und nicht im Allgäu. Das sagt die Wettbewerbszentrale dazu.

27.10.2022 | Stand: 17:54 Uhr

Dieser Biername schlägt buchstäblich Wellen: Über das „Hopfenseer“ wird in den sozialen Netzwerken und auch unter Gastronomen am Hopfensee in Füssen im Ostallgäu diskutiert. Das helle Flaschenbier mit dem blau-weißen Etikett bietet ein Lebensmitteldiscounter an.

Allerdings: Das Bier wird nicht am Hopfensee im Ostallgäu gebraut, sondern in einer namentlich nicht näher beschriebenen Brauerei im „Augsburger Land“. So steht es auch auf dem Rückenetikett der Flasche. Auch auf Nachfrage unserer Redaktion äußerte sich der Discounter nicht dazu: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir grundsätzlich keine Angaben zu unseren Lieferanten geben“, teilte eine Sprecherin mit.

"Hopfeneseer" - "Der Name ist cool"

„Der Name ist cool. Das muss man ihnen lassen“, sagt Andreas Eggensberger vom Bio-Hotel Eggensberger in Hopfen am See und bringt damit die Stimmung unter den dortigen Gastronomen auf den Punkt. Auf seiner Getränkekarte landet das „Hopfenseer“ jedoch nicht Das "Hopfenseer" ist kein Bio-Bier.

Zurückhaltend reagieren auch andere aus der Branche. „Wir setzen auf regionale Allgäuer Brauereien. Ein Discounter-Bier passt da nicht wirklich rein“, sagt ein Restaurantbetreiber. Im Internet sorgt das „Hopfenseer“ aus dem Augsburger Land derweil für launige Sprüche. „In Augsburg gibt’s bloß an Kuhsee, des klingt nicht gut“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. „Solange das Bier nicht ’aus’ dem Hopfensee kommt, ist doch alles gut, oder?“, lautet ein anderer Kommentar.

"Durschnittlicher Verbraucher wird nicht irregeführt"

Doch darf ein Unternehmen ein Bier „Hopfenseer“ nennen, ohne dass es Bezug zum Hopfensee hat? „In diesem Fall ja“, urteilt ein Sprecher der Wettbewerbszentrale in Bad Homburg. Der Discounter hat das Flaschen-Etikett nämlich mit mehreren Hinweisen versehen. Auf der Vorderseite steht direkt neben dem blau-weißen Logo ein rotes Emblem mit der Aufforderung: „Bitte Rückseite beachten!“ Auf der Rückseite heißt es in fett gedruckten Lettern: „Nicht am Hopfensee gebraut.“

Zudem wird in einer Grafik Augsburg sowie westlich davon der Herstellungsort gezeigt – und deutlich entfernt im Süden der Hopfensee. „Der Hinweis vorne sticht ins Auge“, heißt es bei der Wettbewerbszentrale. „Auf der Rückseite gibt es eine gut sichtbare Erklärung. In diesem Gesamtzusammenhang ist davon auszugehen, dass ein durchschnittlicher Verbraucher durch das Etikett nicht irregeführt wird, sondern erkennen kann, dass das Hopfenseer Bier nicht vom Hopfensee stammt.“

Namen von Seen, Flüssen oder Gipfeln sind nicht geschützt

Die Namen von Seen, Flüssen oder auch Gipfeln sind grundsätzlich nicht geschützt, heißt es bei der Allgäu GmbH. So taucht ein Allgäuer Berg in einem Firmennamen auf: „höfats“. Oder ein Kluftinger-Roman ist nach einem Gipfel bei Oberstdorf benannt: „Himmelhorn“.

Ärger gab es 2016 im Fall des Bieres „Chiemseer“. Hier argumentierte die Wettbewerbszentrale vor Gericht, dass der Titel des Bieres als geografische Herkunftsangabe die Verbraucher in die Irre führe. Auf dem Etikett sei von einer „Chiemgauer Brauerei“ die Rede gewesen. Doch gebraut worden sei das Bier in Rosenheim, das weder am Chiemsee noch im Chiemgau liegt. Nach einer juristischen Schlappe vor dem Oberlandesgericht München änderte die Brauerei die Flaschenaufmachung mit dem Blickfang-Zusatz: „Gebraut in Rosenheim am Inn.“ Das Landgericht Düsseldorf gab für diese Lösung grünes Licht.

"Neuschwansteiner" wird nicht im Schloss gebraut

Diskussionen gab es vor einigen Jahren um das Bier „Neuschwansteiner“, das nicht im Schloss Neuschwanstein, sondern in einer nahe gelegenen Brauerei hergestellt wird. Das Oberlandgericht München sah in seinem Urteil 2018 darin kein Problem. Niemand könne davon ausgehen, sagte der Richter damals, dass im Märchenschloss neben Touristen und Souvenirständen noch Platz für eine Brauerei sei.