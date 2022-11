Ein Lebensmittel-Discounter bietet ein Hopfenseer Helles an. Gebraut wird es jedoch im Raum Augsburg und nicht im Allgäu. Das sagt die Wettbewerbszentrale.

14.11.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Dieser Biername schlägt buchstäblich Wellen: Über das „Hopfenseer“ wird in den sozialen Netzwerken und auch unter Gastronomen am Hopfensee in Füssen im Ostallgäu diskutiert. Das helle Flaschenbier mit dem blau-weißen Etikett bietet ein Lebensmitteldiscounter an.

