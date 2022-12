Nahe der Allgäuer Grenze: Das verfallene Hotel der Schlager-Diva Margot Werner

Margot Werner - einst gefeierter Fernsehstar - betrieb nahe der Allgäuer Grenze den Berwanger Hof. Das Hotel ging pleite und verfiel. Doch nun gibt es Hoffnung.

16.12.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Es riecht modrig. Schwarzer Schimmelpilz hat die Wände befallen. Immer wieder tropft es von der Decke. Nur sehr fahles Licht fällt auf das, was einmal die Hotellobby gewesen sein muss. Am Boden liegen einige Schallplatten. Fast scheint es, als ob ihr Geist noch durch die feuchten Räume spuken würde. Als hätte Margot Werner ihren 346 Betten großen Berwanger Hof eben erst verlassen. So viele persönliche Gegenstände liegen dort oben auf 1336 Metern noch von ihr herum. Darunter dutzende Fotoalben. Die Bilder zeigen die Chansonsängerin an der Seite von Schauspieler Mario Adorf, Politgröße Franz-Josef Strauß oder Tenor José Carreras. Dazu gibt es stapelweise Autogrammkarten, tausende Schallplatten, sogar eine L’Oréal-Shampooflasche findet sich in ihrem Bad – zehn Jahre, nachdem Margot Werner mit 74 Jahren starb; 17 Jahre, nachdem sie Konkurs anmelden musste.

