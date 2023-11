In diese Hütten können Wanderer auch im November einkehren

Viele Hütten im Allgäu legen im November eine Pause ein. Doch einige sind weiterhin für Gäste geöffnet. Wo kann man im November noch einkehren?

Auch wenn sich das Wetter im November nicht immer von seiner besten Seite zeigt, gibt es auch zu dieser Zeit schöne Tage, an denen sich ein Ausflug in die Allgäuer Natur lohnt. Nur Einkehren kann man zu dieser Zeit nirgendwo in den Bergen? Falsch gedacht. Wir stellen neun Hütten vor, die Besucherinnen und Besuchern auch im November auf über 1000 Metern mit leckeren Allgäuer Speisen und Getränken versorgen.

Hütten im November: Wo kann man im Oberallgäu einkehren?

Das Grüntenhaus in den Allgäuer Alpen:

Höhe: 1535 Meter

1535 Meter Lage: Das Haus liegt auf dem Grünten, dem "Wächter des Allgäus" und ist über verschiedene Wanderwege erreichbar. Der Aufstieg dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden.

Das Haus liegt auf dem Grünten, dem "Wächter des Allgäus" und ist über verschiedene Wanderwege erreichbar. Der Aufstieg dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Öffnungszeiten: Im November und Dezember ist das Grüntenhaus von Freitag bis Sonntag geöffnet - am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr.

Im November und Dezember ist das Grüntenhaus von Freitag bis Sonntag geöffnet - am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr. Auf dem Grüntenhaus kann man auch im November übernachten



Die Moorhütte in Oberjoch:

Höhe: 1200 Meter

1200 Meter Lage: Die Moorhütte liegt nur etwa zehn Minuten Gehweg von Oberjoch entfernt und ist daher gut zu Fuß erreichbar. Auch die Anreise mit dem Auto ist möglich.

Die Moorhütte liegt nur etwa zehn Minuten Gehweg von Oberjoch entfernt und ist daher gut zu Fuß erreichbar. Auch die Anreise mit dem Auto ist möglich. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 17 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 19 Uhr

Die Mittelalpe bei Obermaiselstein:

Höhe : 1420 Meter

: 1420 Meter Lage : Die Mittelalpe erreichen Besucherinnen und Besucher zum Beispiel nach einer Wanderung vom Parkplatz Mittelalpe aus, der etwa zehn Minuten Autofahrt von Obermaiselstein entfernt liegt. Der Weg ist präpariert und auch für Kinderwagen und Schlitten geeignet.

: Die Mittelalpe erreichen Besucherinnen und Besucher zum Beispiel nach einer Wanderung vom Parkplatz Mittelalpe aus, der etwa zehn Minuten Autofahrt von Obermaiselstein entfernt liegt. Der Weg ist präpariert und auch für Kinderwagen und Schlitten geeignet. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17 Uhr

Die Mittelalpe bei Obermaisestein liegt auf 1420 Metern und hat auch im November geöffnet. Bild: Leonie Küthmann

Die Alpe Kammeregg zwischen Rettenberg und Kranzegg:

Höhe : 1200 Meter

: 1200 Meter Lage : Die Hütte ist zu Fuß, mit Schneeschuhen oder mit Touren-Ski vom Parkplatz Kammeregg (acht Minuten) oder dem Parkplatz Bernardibräu (im Winter, 30 Minuten) erreichbar.

: Die Hütte ist zu Fuß, mit Schneeschuhen oder mit Touren-Ski vom Parkplatz Kammeregg (acht Minuten) oder dem Parkplatz Bernardibräu (im Winter, 30 Minuten) erreichbar. Öffnungszeiten: Zwischen dem 6. November und dem 22. Dezember hat die Alpe jedes Wochenende ab 10 Uhr geöffnet.

Die Juget-Alpe bei Missen:

Höhe : 1010 Meter

: 1010 Meter Lage : Die Juget-Alpe ist zum Beispiel vom Schlettermoosparkplatz (fünf Minuten mit dem Auto von Misse-Wilhams) zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Die Strecke beträgt etwa zwei Kilometer. Von Missen aus dauert der Aufstieg etwa eine Stunde.

: Die Juget-Alpe ist zum Beispiel vom Schlettermoosparkplatz (fünf Minuten mit dem Auto von Misse-Wilhams) zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Die Strecke beträgt etwa zwei Kilometer. Von Missen aus dauert der Aufstieg etwa eine Stunde. Öffnungszeiten : Im Herbst hat die Alpe folgendermaßen geöffnet: Freitag: 16 bis 21 Uhr Samstag: 10 bis 17 Uhr Sonntag: 10 bis 16 Uhr Montag: 11 bis 16 Uhr Dienstag bis Donnerstag geschlossen

: Im Herbst hat die Alpe folgendermaßen geöffnet:

Das Berggasthof-Café Bergkristall bei Oberstdorf:

Höhe : 1050 Meter

: 1050 Meter Lage : Von der Talstation der Söllereckbahn kann man in etwa zehn Minuten zum Berggasthof-Café wandern.

: Von der Talstation der Söllereckbahn kann man in etwa zehn Minuten zum Berggasthof-Café wandern. Öffnungszeiten: Das Café ist erst ab dem 15. November wieder geöffnet.

Diese Hütten im Ostallgäu haben im November offen

Die Rohrkopfhütte am Tegelberg bei Füssen:

Höhe: 1.320 Meter

Lage: Die Rohrkopfhütte liegt direkt am Schutzengelweg und kann zu Fuß, mit Schneeschuhen oder auf Skiern besucht werden. Die Wanderung über den Schutzengelweg von der Tegelberg-Talstation dauert zwischen einer und eineinhalb Stunden.

Öffnungszeiten: Die Hütte hat aktuell zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag: 11 bis 18 Uhr Dienstag und Mittwoch Ruhetag Donnerstag: 11 bis 21.30 Uhr Freitag: 10.30 bis 18 Uhr Samstag: 10.30 bis 18 Uhr Sonntag: 9.30 bis 18 Uhr



Die Buchenbergalm in Buching:

Höhe: 1140 Meter

Lage: Wanderer erreichen die Buchenbergalm über verschiedene Wege, zum Beispiel auf der Forststraße in etwa eineinhalb Stunden vom Parkplatz des Sesselliftes aus.

Öffnungszeiten: Zwischen dem 6. November und dem 22.Dezember hat die Alm jeweils Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Gundhütte am Edelsberg bei Pfronten:

Höhe: 1180 Meter

Lage: Zur Gundhütte gelangt man zum Beispiel zu Fuß vom Parkplatz am Feuerwehrhaus Röfleuten in einer bis eineinhalb Stunden.

Öffnungszeiten: Im November hat die Hütte jeweils Samstag und Sonntag geöffnet - samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Die Rohrkopfhütte am Tegelberg ist eine von mehreren Hütten im Allgäu, die auch im November geöffnet hat. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch weitere Hütten im Allgäu auf über 1000 Metern, die im November geöffnet haben? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an digitalteam@azv.de.