Wirtsleute hören auf: Alpenverein sucht neue Pächter für seine größte Hütte

Kaum eine Hütte in den Alpen ist so malerisch gelegen: Die Rappenseehütte in den Allgäuer Alpen thront eingebettet zwischen Bergwiesen auf 2091 Metern über dem Rappensee. Doch nicht nur wegen ihrer einzigartigen Lage ist die Hütte viel frequentiert. Die im Jahr 1885 erbaute Schutzhütte ist zudem die größte aller 325 Hütten des Deutschen Alpenvereins - und ein beliebter Stützpunkt für die Begehung des Heilbronner Wegs. Letzterer gilt als einer der schönsten Höhenwege der Ostalpen.

Rappensseehütte: DAV sucht neue Pächter für seine größte Hütte

Auf der Rappenseehütte sind die Wirtsleute nach über 20 Jahren zur Institution geworden. „Nun werden sich unsere Hüttenwirtsleute Sylvia Socher und Andi Greiner nach der kommenden Hüttensaison 2025 in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden“, schreibt die Sektion Kempten des Deutschen Alpenvereins auf ihrer Facebookseite. Und weiter: Wir freuen uns noch auf eine letzte Saison mit den beiden, suchen aber bereits jetzt schon Nachfolger für die Hüttenpacht“.

Die Rappenseehütte hat 304 Schlafplätze für Bergwanderer. Um sie kümmern sich 2025 noch einmal Sylvia Socher und Andi Greiner. Foto: Benedikt Siegert / DAV (kleines Bild)

Für die Nachfolger auf der Rappenseehütte fordert der DAV, dass sie eine Ausbildung oder Erfahrung im gastronomischen Bereich haben. Idealerweise sollen die Bewerber bereits Erfahrung bei der Bewirtschaftung einer Alpenvereinshütte besitzen. Unternehmerisches Denken und Handeln sei für den Job wichtig - ebenso „Freude am Umgang mit Menschen und eine ausgeprägte Servicebereitschaft“. Alle Anforderungen hat der DAV Kempten auf dieser Seite veröffentlicht. Dort gibt es auch einen Link für die Bewerbungsunterlagen.

Ein ungewphnter Anblick: Die verschneite Rappenseehütte im Winter. Die Hütte hat für Skitourengeher einen gut ausgestatteten Winterraum. Foto: Mark Bihler

Maximal 304 Bergwanderer können auf der Rappenseehütte übernachten - in 115 Betten in Mehrbettzimmern und 189 Betten im Matratzenlager. Der Gastraum hat über 180 Sitzplätze, 100 weitere Sitzplätze gibt es auf der Terrasse. Versorgt wird die Hütte d über eine Materialseilbahn aus dem Rappenalptal. Bergwanderer brauchen oder der Schwarzen Hütte rund anderthalb Stunden für den Aufstieg zur Rappenseehütte, ab Birgsau sind rund 3,5 Stunden. Laut Alpenverein ist die Rappenseehütte in der Regel von Juni bis Ende September geöffnet und hat damit pro Saison rund 118 Öffnungstage.