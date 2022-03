Hunderte Allgäuer helfen ukrainische Flüchtlingen ehrenamtlich - Das fordern sie jetzt von der Politik

Hunderte Allgäuer engagieren sich ehrenamtlich, um ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen. Jetzt mehren sich die Forderungen an die Politik.

30.03.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Anrufe, Whatsapp-Nachrichten und E-Mails in ukrainischer Sprache: Das Handy von Tetyana Schiattarella, 45, aus Ellhofen steht kaum still in diesen Tagen. Die gebürtige Ukrainerin, die seit 18 Jahren in Deutschland lebt, engagiert sich ehrenamtlich als Dolmetscherin für Flüchtlinge im Westallgäu. „Wo bekomme ich eine Unterkunft? Welche Anträge muss ich ausfüllen? Wo gibt es einen Deutschkurs?“ Bei Fragen wie diesen hilft Schiattarella. Sie ist eine von hunderten Freiwilligen im Allgäu, ohne deren Einsatz Städte und Gemeinden den aktuellen Zustrom wohl kaum bewältigen könnten.