Klimawandel: Wird das Allgäu Winzer-Gebiet?

Wärmere Temperaturen machen die Region attraktiver für Weinanbau. Ein Oberallgäuer Weinbauer sagt: „Ich sehe Riesen-Potenzial.“

15.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Allgäu gibt es nur wenige Winzer. Beispielsweise im Kaltental im Ostallgäu. Oder in der Bodensee-Region. Im Oberallgäu ist der Hotelier Armin Gross wohl der Einzige, sagt er selbst. Die Region gehört laut dem Experten Dr. Daniel Hessdörfer auch nicht zu den traditionellen Weinanbaugebieten in Bayern, wie etwa Teile Frankens. Doch in Folge des sich ändernden Klimas steigen die Temperaturen in der Region – und damit die Wohlfühl-Wärme für Rebsorten. Kann das Allgäu werden, was die Pfalz, Baden oder Franken schon sind – eine Weinanbauregion?

Armin Gross ist in diesem Jahr nicht wirklich zufrieden mit seiner Weinlese. Mehrmals hatte er bei seinen Reben in Bad Hindelang im Oberallgäu Oechsle gemessen, um den richtigen Moment für die Ernte nicht zu verpassen. Oechsle ist der Wert, der den Zuckergehalt im Most bestimmt, in Grad angegeben wird und mit dem der Alkoholwert des Weines berechnet werden kann. Anfang Oktober waren Gross’ Trauben nun fast schon zu reif, sagt er. Er hätte früher ernten müssen.

Experte Hessdörfer arbeitet am Institut für Weinbau und Oenlogie, das zum Bayerischen Landesamt für Weinbau und Gartenbau gehört. Er weiß: Weinanbau ist inzwischen sogar in Norwegen, Dänemark und Schweden möglich. Auch in Südtirol gebe es Weinbauer, die bis über 1200 Metern Rebstöcke gepflanzt haben. „Für manche Sorten sind die Talkessel schon zu heiß geworden“, erklärt Hessdörfer den Grund, Weinreben in die Höhe zu verlagern. Die Folge ist, dass französische Sorten wie „Sauvignon blanc“ oder „Chardonnay“ in Bayern wachsen können.

Wein aus dem Allgäu: Der Weinberg von Armin Gross liegt auf 860 Metern Höhe

Auch Armin Gross arbeitet in der Höhe: Seine Trauben wachsen auf 860 Metern. Ein Online-Portal kürte seine Reben einmal zu Deutschlands höchstem Weinberg. Für Gross führte dieser Titel später jedoch zu erheblichen Problemen. Denn die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau bemerkte so seinen Weinberg, wo ursprünglich nur Trauben zum Eigenverzehr wuchsen, und forderte ihn daraufhin auf, die Rebstöcke zu roden oder die bewirtschaftete Fläche als genehmigungsfreie Hobby-Rebanlage auszuweisen. Erst als der Hotelier eine landwirtschaftliche Betriebsnummer für die damals noch zehn Rebstöcke zugewiesen bekam, konnte er weitermachen. Heute hat Gross’ Weinberg 500 Quadratmeter.

Laut Hessdörfer gibt es optimale Bedingungen für den Anbau von Wein. Am Beispiel der Sorte Riesling sind das folgende:

Neun Grad Jahresdurchschnittstemperatur.

Von Mai bis Oktober mindestens 13 Grad im Schnitt.

In den Sommermonaten mindestens 16 Grad im Schnitt.

Von April bis Oktober mindestens 1300 Sonnenstunden.

Über 180 frostfreie Tage im Jahr.

Was die Sonnenstunden betrifft, steht das Allgäu gut da. Schon mehrmals meldeten Messstationen Werte von über 1600 Sonnenstunden. Problem sind aber die Frosttage. Gibt es im April sehr kalte Nächte mit zweistelligen Minusgraden, können frische Triebe abfrieren, sagt Hessdörfer.

Gross hat die Sorte „Solaris“ angebaut, die Frost relativ gut verträgt. Und trotzdem seien die kalten Tage durchaus problematisch, sagt er. „Winzer zu sein, ist schon eine Kunst“, gibt er schmunzelnd zu. Dennoch sieht der Hotelier großes Potenzial in der Region. Auch wegen der Touristen. Könnte man denen lokalen Wein anbieten, wäre das etwas Besonderes. Seine ersten Rebstöcke hat Gross 2018 angepflanzt. An ihnen wachsen auch heute noch die besten Trauben, sagt er.

Kurz vor der Weinlese lag ihr Oechsle-Wert bei 95 Grad. Das ergibt wohl einen Alkoholgehalt von 13 Prozent: „Es könnte ein starker Wein werden“, sagt Gross. Noch sieht er bei der Weinlese Luft nach oben: „Die Menge könnte das Zehnfache sein.“ Doch weil er nicht gegen Schädlinge spritze, Krähen durch seine Netze geschlüpft seien und sich Bienen und Wespen an den reifen Trauben bedient hätten, sei der Ertrag heuer hinter seinen Erwartungen geblieben.

Wie sieht es nun also aus, mit einer „Weinregion Allgäu“? Hessdörfer zögert, bevor er antwortet. „Wenn der Frost mitspielt, kann es durchaus möglich sein.“ Das Umfeld müsse passen. Allerdings sei der weltweite Wein-Markt momentan gesättigt. Überhaupt Fuß zu fassen, sei schwierig.