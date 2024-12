„Dieser Bibelspruch hat mich schon als Kind begleitet“

Die Bibel gibt vielen Menschen Kraft und hat Einfluss auf ihr Leben. In unserer Adventsserie fragen wir Pfarrer und Pfarrerinnen, welcher Bibelvers ihr Leben veränderte und sie bis heute prägt. Dieses Mal schreibt Pfarrerin Dorothee Löser. Die 52-Jährige ist Dekanin des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Kempten und Pfarrerin in der St.-Mang-Kirche.



„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“

1 Mose 12,2

