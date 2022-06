Feiern am Allgäu Airport: Das Elektro-Festival Ikarus startet nach der Pandemie-Pause wieder. Wie ist das eigentlich, auf dem größten Festival im Allgäu?

04.06.2022 | Stand: 12:50 Uhr

Das Wummern der Bässe ist schon von Weitem zu hören. Vollgepackt mit Zelt und Dosenbier pilgern die ersten Besucher des Ikarus Festivals am Donnerstag zum Eingang an der Industriestraße am Allgäu Airport. Rund 50.000 Personen werden zu dem Elektro-Festival erwartet, das vom 2. bis zum 6. Juni stattfindet.

