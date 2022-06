Das Ikarus-Festival 2022 in Memmingen ist heute Nacht zu Ende gegangen. Nach einem Unwetter am Nachmittag feierten am Abend nochmals Tausende. Fotos und News.

06.06.2022 | Stand: 04:23 Uhr

Am Flughafen Memmingen ist heute das Ikarus Festival 2022 zu Ende gegangen. Das Ikarus ist eines der größte Ereignisse im Allgäuer Veranstaltungskalender 2022: Seit Donnerstag feierten mehrere Zehntausend Techno-Fans. Am Freitag musste das Festival wegen eines heftigen Gewitters für rund zweieinhalb Stunden unterbrochen werden. Die Wege auf dem Ikarus-Campingplatz glichen seitdem einer Schlammwüste. Auch am Sonntag gab es drei Stunden lang eine Unterbrechung wegen eines Gewitters.

Über 120 DJs waren im Ikarus-Lineup 2022, darunter bekannte Stars der Szene wie Carl Cox, Amelie Lens oder Adam Beyer. Aber: Anwohner in Memmingerberg, Ungerhausen, Hawangen oder Memmingen sorgten sich wegen des nächtlichen Lärms. Die Polizei rüstet sich für die Abreise der Festivalbesucher und hat umfangreiche Kontrollen angekündigt.

In diesem Newsblog berichtet wir bis Montag vom Ikarus-Festival und zeigen:

Die besten Fotos vom Ikarus-Festival 2022 in Memmingen.

in Memmingen. Alle News rund um das Ikarus in Memmingen.

rund um das Ikarus in Memmingen. Infos zum Ikarus-Lineup (diese Künstler legen auf) und Timetable (Zeitplan).

(diese Künstler legen auf) und (Zeitplan). Infos zur Anfahrt und Abreise vom Ikarus-Festival und Polizei-Kontrollen.





Montag, 6. Juni, 3.55 Uhr: Ikarus-Festival 2022 geht zu Ende

In diesen Minuten geht das Ikarus-Festival 2022 in Memmingen zu Ende: Die letzten Acts haben ihre Sets beendet. Am Abend und in der Nacht gab es nochmals die geballte Ladung elektronischer Musik. Im Minos-Zelt gaben sich die Techno-Legenden Adam Beyer, Carl Cox und Sven Väth die Klinke in die Hand. Auch in den Sheltern und der "Hade Cage"-Halle gab es harte Klänge, während unter anderem Hugel und Gestört aber Geil auf der Hauptbühne für Stimmung sorgten.

Nach dem heftigen Regen am Nachmittag samt Festival-Unterbruch waren deutlich weniger Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände als an den beiden Tagen zuvor. Etliche waren schon abgereist. Wer blieb, wurde belohnt: Am Abend und in der Nacht regnete es keinen Tropfen mehr.

Auch vor der Olymp Stage (Hauptbühne) war am Sonntagabend deutlich weniger los als in den Tagen zuvor. Bild: Daniel Halder

Sonntag, 5. Juni, 19.45 Uhr: Wetter hält, viele Besucher schon abgereist

Das läuft dann doch noch besser als erwartet: Nach dem Starkregen am Nachmittag zeigt sich der Himmel nun wieder versöhnlich, es bleibt trocken bisher auf dem Ikarus-Festival. Etliche Besucherinnen und Besucher scheinen dennoch bereits nach einem sehr nassen Sonntagnachmittag abgereist zu sein. Auf dem Festivalgelände und vor den Bühnen ist es deutlich leerer als noch am Samstag und Freitag.

Um für alle Fälle gerüstet zu sein, haben die Veranstalter das Line-up zwischen Hauptbühne und dem Ikarus-Zelt getauscht. Die Techno-Legenden Adam Beyer, Carl Cox und Sven Väth spielen damit in jedem Fall im Trockenen heute Abend.

Sonntag, 5. Juni, 17.05 Uhr: Das Ikarus-Festival 2022 geht weiter

Die Blitzschlaggefahr ist gebannt - trotz weiterhin starken Regens kann das Ikarus-Festival jetzt weitergehen. Das Gelände wird wieder geöffnet.

Für die Besucherinnen und Besucher sind aber definitiv Regenponcho und Gummistiefel eine gute Empfehlung heute Abend.

Sonntag, 5. Juni, 14.45 Uhr: Gewitterwarnung - Ikarus-Festival unterbrochen

Dunkle Gewitterwolken hängen über dem Allgäu Airport: Um 14.44 Uhr wird das Ikarusfestival zum zweiten Mal an diesem Wochenende unterbrochen - wie schon am Freitagabend. Per Lautsprecherdurchsagen werden die Gäste aufgefordert, Schutz zu suchen.

Der Veranstalter will über Social Media informieren, wann es weitergehen kann.

Sonntag, 5. Juni, 13 Uhr: Wenn das Wetter mitspielt: Das ist heute an der Main Stage geboten

Letzter Tag des Ikarus-Festivals 2022 in Memmingen - und wenn der erwartete Regen keinen Strich durch die Rechnung macht, gibt es heute Abend vor der Hauptbühne heute nochmals die geballte Ladung Techno mit echten Schwergewichten der Szene.

Hier die Highlights der Olyp Stage beim Ikarus heute:

16.30 Uhr: Reinier Zonneveld

18 Uhr: Sama' Abdulhadi

20.30 Uhr: Adam Beyer

23 Uhr: Carl Cox

1 Uhr: Sven Väth

Sonntag, 5. Juni, 12.35 Uhr: Fotos vom Ikarus-Samstag

Ikarus-Festival 2022 Memmingen: Die Fotos vom Samstag

Lexy & K-Paul, Mausio auf der Hauptbühne, Fjaak und Victor Ruiz im Ikarus-Zelt und jede Menge Bässe in den Sheltern - das war der Ikarus-Samstag 2022 in Bildern.

Sonntag, 5. Juni, 11.45 Uhr: Ikarus-Wetter: Heute wieder Starkregen vorhergesagt

Der Wettergott meint es nicht gut mit dem Ikarus-Festival: Nach einem trockenen und warmen Samstag sind heute wieder heftige Regenfälle vorhergesagt. Der Veranstalter warnt bereits auf Instagram und Facebook und rät:

Schließt die Zelte, sichert lose Gegenstände

Der sicherste Ort bei Unwetter ist das Auto

Achtet auf Lautsprecherdurchsagen und Anweisungen der Ordner

Samstag, 4. Juni, 21 Uhr: Ikarus-Party wie vor Corona

Corona, war da was? Am Samstagabend hat das Ikarus 2022 in Memmingen seinen Höhepunkt erreicht. Zehntausende feiern wie in Zeiten vor der Pandemie. Aktuell liegen Mausio auf der Main Stage und Fjaak im großen Ikarus-Zelt auf. Überall drängen sich die Massen vor den Bühnen.

Samstag, 4. Juni, 17.55 Uhr: Rein in den Samstagabend auf dem Ikarus - das ist heute geboten

Das Wetter passt, die Massen strömen aufs Ikarus-Festival-Gelände. Memmingerberg steht eine heiße Nacht bevor.

Ein paar Highlights, die in den nächsten Stunden bevorstehen:

19.45 Uhr: Mausio (Olymp Stage)

20 Uhr: Fjaak (Minos Tent)

22.15 Uhr: Extrawelt live (Onos Shelter)

0 Uhr: Monika Kruse (Minos Tent)

0.15 Uhr: Steve Aoki (Olymp Stage)

2 Uhr: Spektre (Onos Shelter)

2 Uhr: Len Faki (Minos Tent)

Samstag, 4. Juni, 16.15 Uhr: Es staut sich rund ums Festivalgelände

Der Samstag ist der Haupttag des Ikarus-Festivals, das war schon in den Jahren vor der Pandemie so. Zu den zehntausenden Campierenden kommen heute nochmals mehrere tausend Tagesgäste hinzu. Und das merkt man bei der Anfahrt zum Allgäu Airport: Es staut sich bereits auf der Verbindungsstraße vom Kreisverkehr an der A96-Ausfahrt in Memmingen nach Memmingerberg. Auch an der Industriestraße zum Festivalgelände heißt es Stop-and-go. Auch, weil die Polizei immer mal wieder in die Autos der Festivalbesucher schauen will...

Samstag, 4. Juni, 13 Uhr: Ein bisschen Schlamm muss sein...

Nach dem gestrigen Starkregen ist der Campingplatz auf dem Ikarus ... nicht im besten Zustand. Die Festivalgänger machen das Beste daraus.

Der Weg von und zu den Getränken wird durch den Morast ein wenig erschwert. Bild: Felix Ebert

Samstag, 4. Juni, 11.30 Uhr: Für den Samstag gibt es noch Tickets

Wer das Ikarus 2022 nicht verpassen will, aber noch keine Festival-Tickets hat, kann sich für die Elektro-Party Karten an der Tageskasse besorgen. Das teilt der Veranstalter auf Social Media mit. Ab 12 Uhr sei die Kasse geöffnet - es gelte "first come, first serve."

Samstag, 4. Juni, 8 Uhr: Festival-Fans feiern sich durch den Starkregen

Ein heftiger Regenschauer hat die Ikarus-Party in Memmingen gestern nur kurz gebremst. Bis tief in die Nacht feierten zehntausende Festival-Besucher. Für den heutigen Samstag sieht es sogar noch sonniger aus: lediglich gegen Abend könnte es regnen.

Heute auf der Olymp-Stage: Steve Aoki, Lexy & K-Paul und Vize.

Freitag, 3. Juni, 23 Uhr: Headliner Robin Schulz fällt aus

Einer der bekanntesten Stars des Ikarus-Festivals 2022 fällt aus. Jetzt hätte der von zahlreichen Radio-Hits bekannte DJ Robin Schulz auf der Hauptbühne auflegen sollen.

Doch der Veranstalter teilte eben über die Sozialen Netzwerke mit: Wegen eines Schadens konnte das Flugzeug von Robin Schulz nicht starten, der Star-DJ konnte nicht nach Memmingen fliegen.

Stadtdessen hat Oliver Heldens seinen Auftritt um zwei Stunden vorgezogen und spielt eine Stunde länger seine eingängigen Partybeats auf der Main Stage.

Richtig eskaliert die Lage aber im großen Ikarus-Zelt "Minos Tent": Hier legt Enrico Sanguliano gerade feinsten Acid-Techno auf - die Stimmung und Temperatur in dem Zelt kochen.

Freitag, 3. Juni, 21.02 Uhr: Der Regen geht, Fritz Kalkbrenner kommt

Der Regen hat nachgelassen und der Platz vor der Main Stage füllt sich wieder. Dort legt nun Fritz Kalkbrenner auf. Der Musiker scheint dieses Jahr mehr Glück zu haben als bei seinem Ikarus-Debut 2017. Damals ging unmittelbar vor seinem Auftritt ein Platzregen nieder. Heute hat das Ikarus das schon hinter sich.

Freitag, 3. Juni, 18.05 Uhr: Es wird nass - Festival wird unterbrochen

Und da ist er, der Platzregen über Memmingen. Jetzt müssen die Festivalfans auf dem Gelände in die Flugzeugshelter oder den Hade-Cage ausweichen. Wie gut, dass es neben zwei Open-Air-Bühnen fünf überdachte Stages auf dem Ikarus 2022 gibt.

Doch dann hilft alles nichts mehr: Der Veranstalter unterbricht das Ikarus 2022 kurzzeitig und bittet die Besucherinnen und Besucher, vor dem Gewitter Schutz zu suchen. Danach soll es weitergehen.

Ikarus-Festival 2022 Memmingen: Die Bilder vom Freitag

Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 3 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 4 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 5 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 6 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 7 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 8 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 9 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 10 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 11 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 12 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 13 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 14 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 15 von 15 Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert Ehe am Abend die Topstars Fritz Kalkbrenner und Robin Schulz und in der Nacht die Techno-Produzenten Pan-Pot und Amelie Lens auflegen, ließen es sich die Ikarus-Gäste auf dem Campingplatz gutgehen. Die Fotos. Bild: Felix Ebert 1 von 15 Memmingen Ikarus Festival 2022 Freitag mittag Campingplatz Bierpong Bild: Felix Ebert Memmingen Ikarus Festival 2022 Freitag mittag Campingplatz Bierpong Bild: Felix Ebert

Freitag, 3. Juni, 17.15 Uhr: Das ist am Freitagabend beim Ikarus-Festival geboten

Dunkle Wolken hängen über dem Allgäu Airport - heute brauchen die Ikarus-Gäste Regenponcho und feste Schuhe. Doch darauf haben sich die meisten eingestellt, der guten Stimmung tut das keinen Abbruch.

Kleiner Überblick über die Höhepunkte des Abends:

21 Uhr: Fritz Kalkbrenner (Olymp Stage)

23 Uhr: Robin Schulz (Olymp Stage)

0 Uhr: Pan-Pot (Minos Tent)

2 Uhr: Neelix (Olymp Stage)

2 Uhr: Amelie Lens (Minos Tent)

Freitag, 3. Juni, 15.45 Uhr: Wie wird das Wetter heute?

Sonnencreme und -brille waren bis zum Mittag die richtigen Begleiter auf dem Ikarus-Campingplatz. Doch leider wird sich das heute noch ändern: Glaubt man den Wetterprognosen, steht uns ein nasser Festival-Abend bevor. Ab 17 Uhr soll es zu regnen beginnen, es drohen Gewitter. Gegen 19 Uhr steigt die Regenwahrscheinlichkeit sogar auf bis zu 100 Prozent.

Für die große Open-Air-Mainstage, auf der am Abend bekannte Namen wie Robin Schulz und Fritz Kalkbrenner auflegen, verheißt das nichts Gutes.

Ikarus-Festival - Bilder: Donnerstag auf dem Festivalgelände

Unsere Fotos vom Ikarus-Festival-Gelände am Donnerstag in der Bildergalerie.

Freitag, 3. Juni, 14.45 Uhr: Welche Corona-Regeln gelten auf dem Ikarus-Festival?

Über 50.000 Menschen kommen bis Montagmorgen auf dem Ikarus-Festival zusammen - eine Massenveranstaltung, wie es sie in der Region in den beiden letzten Jahren während der Corona-Pandemie nicht mehr gegeben hat. Einige fragen sich deshalb: Gelten auf dem Festival noch Corona-Vorschriften? Muss man geimpft oder genesen sein, um dabei sein zu dürfen?

Die Antwort ist einfach: Seit Anfang April sind sämtliche Corona-Regelungen für Outdoor-Events aufgehoben. Man muss auf dem Ikarus keine Corona-Maßnahmen beachten: Weder ein Impfnachweis, Test noch Maske sind notwendig.

Freitag, 3. Juni, 12.25 Uhr: Verkehrschaos bleibt aus - mehr Bilder vom Donnerstag

Auch am Freitagvormittag blieb das befürchtete Verkehrschaos in Memmingerberg aus. Die Anfahrt der allermeisten Festivalgäste lief entspannt - abgesehen einiger Polizei-Kontrollen. Der Plan der Ikarus-Verantwortlichen, die Anreise durch den Warm-up-Tag am Donnerstag zu entzerren und auf zwei Tage zu verteilen, scheint aufzugehen.

Ehe es vor den Bühnen wieder richtig los geht, zeigen wir noch einmal einen Schwung Ikarus-Fotos vom ersten Tag auf dem Festivalgelände.

Ikarus-Festival: Campingplatz-Stimmung und Anreise am Donnerstag

Große Stimmung auf dem Campingplatz beim Ikarus-Festival. Nach der Anfahrt und Aufbau der Zelte feierten die Besucherinnen und Besucher den Start des Techno-Festivals am Flughafen Memmingen.

Freitag, 3. Juni, 9.30 Uhr: Bilder, Bilder, Bilder vom Ikarus-Camping

Wer schon immer mal wissen wollte: Was ist eigentlich auf einem Festival-Campingplatz los? Hier zeigen wir es. Die Bilder unseres Fotochefs Ralf Lienert mit der Camping-Atmo vom Donnerstag:

Stefanie Reschke sorgt für einen entspannten Auftakt beim Ikarus-Festival in Memmingen 2022. Bild: Daniel Halder

Freitag, 3. Juni, 6.50 Uhr: Hauptanreisetag beim Ikarus-Festival - spielt das Wetter mit?

Schlammschlacht oder gemütlicher Camping-Trip? Heute werden zehntausende Gäste erwartet, die mit Zelt, Proviant und... Getränken das Ikarus-Gelände kapern. Und das Wetter zeigt sich größtenteils gnädig: erst am späten Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit über 50 Prozent.

Main Acts heute Abend übrigens: Robin Schulz, Fritz Kalkbrenner und Neelix.

Donnerstag, 2. Juni, 21.40 Uhr: Der Ikarus-Auftakt in Memmingen: gemütlich

Gemütlicher kann man in ein Techno-Festival-Wochenende nicht starten. Etwa 500 Festival-Besucherinnen und Besucher haben sich am Donnerstagabend an der Forest Stage bei Stefanie Reschke eingefunden. Eine Mischung aus chilligen Deep-House-Klängen und Downtempo-Techno-Beats stimmt das entspannte Publikum auf ein langes Ikarus-Festival-Wochenende ein.

Diese Studenten aus Karlsruhe haben Zelte und Pavillon aufgebaut und sich ihre erstes Festival-Dosenbier auf dem Ikarus-Campingplatz mehr als verdient. Bild: Daniel Halder

Donnerstag, 2. Juni, 19 Uhr: Der Ikarus-Wetterbericht geizt mit Sonne

Noch immer läuft die Anreise zum Ikarus-Festival am Allgäu Airport völlig entspannt. Rund um das Festivalgelände ist von Verkehrschaos keine Spur. Es bestätigt sich immer mehr: Die allermeisten Festivalbesucher werden erst am Freitag zum Techno-Event am Flughafen Memmingen anreisen.

Das Ikarus-Wetter präsentiert sich am Donnerstagabend weiterhin nicht von seiner besten Seite: Es tröpfelt wieder. Bei kühlen 15 Grad ärgert es manche gar nicht mehr so sehr, dass das Bier auf dem Campingplatz allmählich warm wird.

Donnerstag, 2. Juni, 17 Uhr: Das ist heute auf dem Ikarus-Festival noch geboten

Und dann regnet es doch! - Egal, denn seit 16 Uhr läuft das Ikarus-Programm auf dem Festivalgelände. "Kollektiv Scheinwelt" im Hade Cage und Pascale Voltaire auf der Forest Stage im Ikarus-Waldstück sind die ersten DJs, die offizell auf dem Ikarus 2022 auflegen. In der ehemaligen Shelterhalle und unter Bäumen sind die Festivalbesucherinnen und Besucher geschützt vor dem Regen.

Weiter geht der Warm-up-Rave schon am ersten Festivaltag bis in die frühen Morgenstunden um 4 Uhr. Hier Lineup (DJs) und Timetable (Zeitplan) für den Ikarus-Donnerstag.

Donnerstag, 2. Juni, 14.50 Uhr: Es bleibt trocken, Zeit für ein Kaltgetränk

Es ist angerichtet: Auf dem Ikarus-Campingplatz haben etliche Festival-Gäste inzwischen ihre Zelte und Pavillons aufgebaut, Heringe in den Boden geklopft und Schlafsäcke ausgerollt.

Nach getaner Arbeit hat man sich dann auch das erste Festival-Dosenbier verdient. Diese Herrschaften im Foto nennen sich "Saunaclub Karlsruhe" - im wahren Leben studieren sie allesamt in Karlsruhe. Die Vorfreude auf vier Tage Feiern, Tanzen und Campen ist bei allen riesig.

Dunkle Wolken ziehen über dem Festivalgelände auf. Für heute (Donnerstag) sind noch keine Gewitter vorhergesagt. Die nächsten Tage könnte es aber mitunter ziemlich nass werden, sagt der Wetterbericht. Bild: Daniel Halder

Donnerstag, 2. Juni, 13.45 Uhr: Donnerwetter zum Ikarus-Start?

Dunkle Wolken hängen aktuell über dem Ikarus-Campingplatzgelände bei Memmingerberg. Der guten Stimmung tut dies allerdings keinen Abbruch. Auch, weil für heute keine Gewitter und Schauer angesagt sind - es soll trocken bleiben.

Morgen und am Wochenende könnte sich das aber ändern. Dann ist immer wieder mit lokalen Gewittern während des Ikarus-Festivals 2022 zu rechnen. Doch echte Festival-Fans haben die Gummistiefel längst eingepackt.

Was darf man zum Ikarus mitbringen? Die Festival-Security schaut genau hin. Bild: Daniel Halder

Donnerstag, 2. Juni, 12 Uhr: Die ersten Camping-Gäste sind schon da

Seit 9 Uhr morgens reisen die ersten Camping-Gäste auf das Ikarus-Festivalgelände. Nachdem sie die Karten gegen das begehrte Festivalbändchen getauscht haben, gehts zum Security-Check. Schlangen bilden sich aber noch keine - die meisten Gäste werden am Donnerstag-Nachmittag und am Freitag erwartet.

Best-of "Ikarus-Festival" in Memmingen

Bis zu 75.000 Menschen wären zum Ikarus-Festival 2020 an den Flughafen Memmingen gekommen. Weil Corona etwas dagegen hatte, zeigen wir die besten Fotos aus den vergangenen Ikarus-Jahren.

Donnerstag, 2. Juni, 9.35 Uhr: Das ist bei der Anfahrt zum Ikarus-Festival 2022 wichtig

Weiterer Vorteil des Warm-up-Tages am Donnerstag: Die Anreisewelle der Festivalbesucher wird entzerrt und verteilt sich auf zwei Tage. Dennoch rechnen die Polizei damit, dass auch heute schon viel Verkehr in Memmingerberg und den Zufahrtsstraßen von Memmingen her herrschen wird.

Wer mit dem Auto kommt, ein paar Infos zu Navi und Parken:

Adresse: Industriestraße, 87766 Memmingerberg

Autobahnausfahrt A96 Ausfahrt Memmingen Ost nehmen und ab der Ausfahrt den Flugzeugsymbolen bis zum Allgäu Airport Memmingen folgen.

Preise fürs Parken: Parken für Tagesgäste: 10 Euro Basic Parken Full Weekend: 15 Euro Comfort Parken Full Weekend/Tagesgäste: 25 Euro



Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Bahnhof Memmingen fährt alle 30 Minuten ein Shuttle-Bus (5 Euro pro Fahrt) zum Festivalgelände und wieder zurück.

Sowohl bei der Anfahrt mit dem Auto als auch mit dem Zug muss man mit Polizei-Kontrollen rechnen.

Donnerstag, 2. Juni, 8.25 Uhr: Was ist am 1. Tag des Ikarus-Festivals geboten?

Heute startet das Ikarus-Festival 2022 in Memmingen für Besucherinnen und Besucher, die ein Camping-Ticket und ein so genanntes Warm-up-Ticket besitzen. Heißt: So richtig los geht es eigentlich erst morgen am Freitag. Wer heute schon anreisen möchte und bereit war, etwas mehr dafür zu bezahlen, bekommt ein exklusives Warm-up-Programm am Ikarus-Donnerstag: Ab nachmittags um 16 Uhr legen auf zwei Bühnen die ersten DJs auf. Außerdem - nicht unwichtig für Festivalfans: Wer heute kommt, hat gute Chancen auf einen besseren Platz auf dem Ikarus-Campingplatz näher am eigentlichen Festivalgelände. Das erspart weite Fußwege.