Heute startet das Ikarus-Festival - Hier gibt es es alle Fotos und News

Heute startet das Ikarus 2022 bei Memmingen. Bis Sonntag werden 50.000 Besucher beim größten Festival im Allgäu erwartet. Hier gibt es aktuelle News und Fotos.

02.06.2022 | Stand: 09:36 Uhr

Drei Jahre nach der letzten Auflage 2019 startet heute am Flughafen Memmingen das Ikarus Festival 2022. Es ist eines der größte Ereignisse im Allgäuer Veranstaltungskalender 2022: In den vier Tagen werden mehrere Zehntausend Besucher erwartet. Viele von ihnen reisen heute und morgen auf den Ikarus-Campingplatz an.

Über 120 DJs sieht das Ikarus-Lineup vor, darunter bekannte Stars der Szene wie Carl Cox, Amelie Lens oder Adam Beyer. Aber: Anwohner in Memmingerberg, Ungerhausen, Hawangen oder Memmingen sorgen sich wegen des nächtlichen Lärms. Die Polizei rüstet sich für die Anreise der Festivalbesucher und hat umfangreiche Kontrollen angekündigt.

In diesem Newsblog berichtet wir bis Montag vom Ikarus-Festival und zeigen:

Die besten Fotos vom Ikarus-Festival 2022 in Memmingen.

in Memmingen. Alle News rund um das Ikarus in Memmingen.

rund um das Ikarus in Memmingen. Infos zum Ikarus-Lineup (diese Künstler legen auf) und Timetable (Zeitplan).

(diese Künstler legen auf) und (Zeitplan). Infos zur Anfahrt um Ikarus-Festival und Polizei-Kontrollen.





Donnerstag, 2. Juni, 9.35 Uhr: Das ist bei der Anfahrt zum Ikarus-Festival 2022 wichtig

Weiterer Vorteil des Warm-up-Tages am Donnerstag: Die Anreisewelle der Festivalbesucher wird entzerrt und verteilt sich auf zwei Tage. Dennoch rechnen die Polizei damit, dass auch heute schon viel Verkehr in Memmingerberg und den Zufahrtsstraßen von Memmingen her herrschen wird.

Wer mit dem Auto kommt, ein paar Infos zu Navi und parken:

Adresse: Industriestraße, 87766 Memmingerberg

Autobahnausfahrt A96 Ausfahrt Memmingen Ost nehmen und ab der Ausfahrt den Flugzeugsymbolen bis zum Allgäu Airport Memmingen folgen.

Preise fürs Parken: Parken für Tagesgäste: 10 Euro Basic Parken Full Weekend: 15 Euro Comfort Parken Full Weekend/Tagesgäste: 25 Euro



Lesen Sie auch

Über 50.000 Besucher erwartet Ikarus 2022 hebt ab: Nächste Woche steigt das größte Allgäuer Festival des Jahres

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Bahnhof Memmingen fährt alle 30 Minuten ein Shuttle-Bus (5 Euro pro Fahrt) zum Festivalgelände und wieder zurück.

Sowohl bei der Anfahrt mit dem Auto als auch mit dem Zug muss man mit Polizei-Kontrollen rechnen.

Donnerstag, 2. Juni, 8.25 Uhr: Was ist am 1. Tag des Ikarus-Festivals geboten?

Heute startet das Ikarus-Festival 2022 in Memmingen für Besucherinnen und Besucher, die ein Camping-Ticket und ein so genanntes Warm-up-Ticket besitzen. Heißt: So richtig los geht es eigentlich erst morgen am Freitag. Wer heute schon anreisen möchte und bereit war, etwas mehr dafür zu bezahlen, bekommt ein exklusives Warm-up-Programm am Ikarus-Donnerstag: Ab nachmittags um 16 Uhr legen auf zwei Bühnen die ersten DJs auf. Außerdem - nicht unwichtig für Festivalfans: Wer heute kommt, hat gute Chancen auf einen besseren Platz auf dem Ikarus-Campingplatz näher am eigentlichen Festivalgelände. Das erspart weite Fußwege.

Bilderstrecke

Best-of "Ikarus-Festival" in Memmingen