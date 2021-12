Polizisten aus Immenstadt steckten zwei Geschwister 36 Stunden lang fast unbekleidet in einer Zelle in Arrest. Ein Gericht in Augsburg fällte nun ein Urteil.

16.12.2021 | Stand: 04:40 Uhr

Dass in Corona-Zeiten auch mal der Haussegen schiefhängen kann, ist klar. In Immenstadt ist ein Familientreffen allerdings derart eskaliert, dass es nicht nur für vier Verwandte im Arrest endete; die Immenstädter Polizei bekam jetzt im Nachgang auch noch einen richterlichen Rüffel für ihr Vorgehen.