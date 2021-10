Öl in Wasserschutzgebiet im Oberallgäu festgestellt

Der Wasserversorger Oberallgäu hat eine Ölspur in einem Wasserschutzgebiet entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Am Montag hat der Wasserversorger Oberallgäu eine Ölspur in einem Wasserschutzgebiet festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei der Umweltverschmutzung in Burgberg im Allgäu vermutlich um Hydrauliköl.

Das Öl muss nach Angaben der Polizei am vergangenen Sonntag auf einer Länge von rund 150 Metern auf die Wiese gelangt sein. Ein Bagger trug das kontaminierte Erdreich von etwa 15 Tonnen ab und entsorgte es.

Die Polizei stellte keine Auswirkungen auf das Trinkwassers eines danebenliegenden Brunnens fest. Durch Bodenproben wird derzeit geprüft, ob noch mehr Erde kontaminiert ist. Die Polizei ermittelt.