1. FC Sonthofen will zurück in die Spur finden

Nach zweieinhalb Wochen Pause muss der 1. FC Sonthofen im Aufstiegsrennen beim TSV Gilching ran. Die meisten Akteure sind schon wieder im Training.

15.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Positiv oder negativ hatte in den vergangenen Tagen für die pandemiegeplagten Landesliga-Kicker des 1. FC Sonthofen (2. Platz/54 Punkte) entscheidende Bedeutung, wobei negative Corona-Tests bei den Spielern eine positive Stimmung ausgelöst haben. Es fehlen derzeit zwar noch einige Akteure, wenn die Oberallgäuer am Ostersamstag auf Reisen zum TSV Gilching-Argelsried (3./50) gehen und nach zweieinhalb Wochen Pause wieder ins Meisterschaftsrennen eingreifen. Die Euphorie im Team ist aber groß, um in der dortigen Kies-Arena gegen das heimstärkste Team etwas zu reißen. Anpfiff der Partie um 15 Uhr.

Verstärkung aus der Reserve

Für Trainer Benjamin Müller geht es in den nächsten beiden Wochen hauptsächlich darum, die Corona-Zwangspause bei seinen Spielern aus den Köpfen und Beinen herauszubringen. „Da werden wir vermutlich in Kauf nehmen, dass wir noch nicht mit voller Kapelle auftreten können. Wir müssen die nächsten 14 Tage irgendwie überstehen und werden sicherlich kein Risiko eingehen.“ Helfen könnte, dass die zweite Mannschaft erst am Montag spielt. „Da könnten wir den ein oder anderen Akteur dazu nehmen“, sagt Müller. Er gibt aber zu bedenken, dass ein Großteil der Mannschaft von Corona betroffen war: „Wir hatten inklusive Betreuerstab in Summe 14 positive Corona-Fälle.“

Das sei schon eine Hausnummer gewesen. Die Voraussetzungen im Kampf um die Meisterschaft scheinen für die Oberallgäuer deswegen alles andere als optimal zu sein, denn der direkte Konkurrent TSV Gilching hatte diese Probleme nicht. FC-Abwehr-Chef Manuel Schäffler spricht von einer fokussierten Trainingswoche, wo jeder sein Bestes gegeben habe. „Mit unserem breiten Kader können wir zwar nicht alles auffangen, aber für uns sollte es schon drin sein, hinten die Null zu halten und drei Punkte mitzunehmen“, macht er Mut.

Auch Angreifer Kevin Haug verbreitet Optimismus. „In diesem wichtigen Sechs-Punkte-Spiel könnten wir mit einem Sieg einen großen Schritt tun. Sollten wir gewinnen, hätten wir den Relegationsplatz mit sieben Zählern Vorsprung gefestigt. Das muss unser Anspruch sein. Dafür werden wir Vollgas geben“, verspricht er nach einer intensiven Trainingswoche.

Im Hinspiel dominierte der FCS

Gegner TSV Gilching hatte dafür zuletzt ganz andere Probleme. In der Winterpause haben sie den Kader zwar nochmals verstärkt, seitdem lief es aber nicht mehr optimal. Heuer in 2022 gab es zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das Team von Trainer Peter Schmidt werde deshalb alles in die Waagschale werfen, um wieder etwas Boden gut zu machen. Im Hinspiel siegte Sonthofen durch Treffer von Andreas Hindelang, Manuel Schäffler und Markus Notz mit 3:0.

Lesen Sie auch

VfB Durach und 1. FC Sonthofen im Fakten-Check: Wer holt sich den Derby-Sieg? Fußball-Landesliga

Lesen Sie auch: FCS-Boss im Interview: "Sonst geht der Club unter"