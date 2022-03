100-Jährige zeigt in Sonthofen eine neu zusammengesetzte Welt

Die 100-jährige Inge Wagner zeigt neue Collagen in der Sonthofer Galerie am Grünten. Das freie Spiel mit Fotografien entwickelt dabei tieferen Gehalt.

Sie sei der ungeduldigste Mensch, den sie kenne, sagt Lucie Sommer-Leix schmunzelnd über ihre Künstlerkollegin Inge Wagner. Doch deren Werke offenbaren das Gegenteil: viel Geduld. Davon können sich die Besucher in der jüngsten Ausstellung der gerade 100 Jahre alt gewordenen Kemptenerin überzeugen. In der Sonthofer Galerie am Grünten, die Lucie Sommer-Leix aus Waltenhofen ins Leben gerufen hat und die vom Künstlernetzwerk „Whoyou“ weitergeführt wird, zeigt Inge Wagner neue Collagen.

Raffinierte Übergänge

Seit 15 Jahren beschäftige sich Inge Wagner mit dieser Technik, erklärt Lucie Sommer-Leix. Inge Wagner verwendet dafür Fotos, die sie in Zeitungen, Zeitschriften oder Katalogen findet, schneidet sie zurecht und setzt sie neu zu Bildern zusammen. So entstehen ganz unterschiedliche Werke: mal farbenfroh, mal in der Farbpalette gedämpft, mal auf harte Kontraste setzend, mal weiche Übergänge bevorzugend. Manchmal sind die Übergänge zwischen den einzelnen zusammengesetzten Fotos sogar so raffiniert gewählt, dass sie vom Betrachter kaum mehr wahrgenommen werden können.

Stilvolle Kompositionen

So entstehen fantasievolle und stilvolle Kompositionen. Sie können als freies Spiel mit dem Material verstanden werden und begeistern dann durch ihre fein aufeinander abgestimmte Farb- und Formenpalette, die auch stets immer spannungsvolle Brüche miteinbezieht.

Sie können aber auch als Kunstwerke mit tiefer gehendem Inhalt interpretiert werden: Wenn etwa ein Kind in armseligsten Verhältnissen einer pompös ausstaffierten jungen Frau gegenübergestellt wird. Oder wenn strömende Menschenmassen kanalisiert erscheinen und mit tristen Kanal- und Straßenszenen kombiniert werden.

Überwältigende Vielseitigkeit

Inge Wagner zeigt in dieser Werkschau eine überwältigende Vielseitigkeit ihrer Arbeiten: Sie lässt in manchen Bildern stimmungsvoll die Vergangenheit aufleben mit historischen Fotos in nostalgisch anmutendem Umfeld. Sie beschwört aber auch die Vision einer digitalisierten Zukunft, die den Mensch wie einen kleinen Reisenden zeigt, der den Weg in einen kaum mehr erfassbaren Kosmos antritt.

Daneben eröffnen sich surreale Welten: Ein knorriger Baum wächst kahl aus felsigem Grund dem Himmel entgegen und offenbart in seiner Mitte das Gesicht einer schönen Frau. Ein Naturbild mit Flamingos samt streunendem Raubtier zerteilen Details eines verblichenen menschlichen Prachtbaus.

Spirituelle Dimensionen

Auch spirituelle Dimensionen öffnen sich: Zu einem aus dem Felsen gehauenen überdimensionalen Buddha-Kopf, der von golden schimmernden Bändern gerahmt scheint, pilgern Menschenmassen. Symbole des alten Ägypten verschmelzen mit jenen des antiken Griechenlands und Chinas. Und unter den Stahlgerüsten und vor den Silhouetten der Götzen der Neuen Welt thront eine Statue, die an die Götzen längst versunkener Kulturen erinnert.

So schickt Inge Wagner den Betrachter ihrer Collagen auf eine weite Reise voller Assoziationen.

Öffnungszeiten: bis 20. März, täglich von 15 bis 17 Uhr, Galerie am Grünten, Sonthofen, Zainschmiedeweg 19.

