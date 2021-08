100 Werke von Kunstschaffenden aus der Region in der Stadthausgalerie in Sonthofen

Eine Ausstellung mit 100 Werken ist derzeit in der Stadthausgalerie in Sonthofen zu sehen. Das Spektrum der Schau umfasst Fotografie, Digitalkunst und Malerei.

28.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Kosmos der Bildenden Künste tut sich auf in den Räumen der Stadthausgalerie in Sonthofen. Der schnöde Alltag kann draußen bleiben bei „Blick:Punkt Allgäu“. 24 Kunstschaffende aus der Region präsentieren 100 Werke.

Zwischen vorwitzigen Kühen hoch über den Alpen bis hin zum lichtdurchfluteten Swimmingpool

Drinnen ist entschleunigtes Lustwandeln angesagt im Schmelztiegel von exzellenter Fotografie, brillanter Digitalkunst, vielschichtiger Malerei in allen Stilrichtungen, vortrefflichen Zeichnungen und Collagen, kunstvolle Keramik, großartige Skulpturen und beeindruckende Schmiedekunst. Da lässt sich auf Tuchfühlung gehen mit den Kunstwerken und liebäugeln mit seinen ganz speziellen künstlerischen Lustbarkeiten. Zwischen vorwitzigen Kühen hoch über den Allgäuer Alpen (surreale Malerei von Peter Hutter), dem lichtdurchfluteten Swimmingpool (verblüffend realistische Malerei von Susanne Praetorius) und den Krähen-Wesen (Jutta Hedwig Schöffl). Oder man taucht tief ein in die furiose Wasserfotografie (Stefan Fischer). Zwischen alledem radelt ein Mountainbiker aus Stahl steil bergan (Christian Lanbacher) und ganz oben ziehen die Sterne ihre Bahnen (Messingobjekt von Walter Thomas Lesniowski). In der aktuellen Werkschau „Blick:Punkt Allgäu“ präsentieren 24 Kunstschaffende aus der Region rund einhundert Werke.

Malerei von Peter Hutter bis zu Elisabeth Lanbacher

Zu sehen ist Malerei von Nic Albrecht, Joram von Below (Collagen), Begona Crespo Vidal, Brigitte Dorn, Uwe Gorzalka (er zeigt auch eine Bronzeskulptur), Peter Hutter, Anita Kreck, (Bleistiftzeichnungen), Florian Lauerwald (Pigmentdruck und Fotoprint), Elisabeth Lanbacher, Monika Ostheimer, Susanne Praetorius, Bertram Schilling, Gudrun Schindele, Jutta Hedwig Schöffl (mit Keramik), Sibylle Seiler-Senft (Tuschezeichnungen) und Mercedes Vetter-Rodriguez.

Fotokunst zeigen Winfried Egger, Gerhard Benz, Florian Pötzl und der Wasserfotograf, Stefan Fischer. Keramikobjekte präsentieren Jürgen Steiger und Birgit Hefter. Werke aus Metall zeigen Christian Lanbacher und Walter Thomas Lesniowski.

