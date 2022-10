1000 Spiele, 35 Jahre: Die monumentale Karriere von Sonthofens Sepp Sichler

In 35 Jahren hat Sepp Sichler meist Juniorenteams gecoacht. Heute ist der 58-Jährige beim 1. FC Sonthofen auf der Tribüne zu Gast – und wird künftig pendeln.

05.10.2022 | Stand: 19:07 Uhr

„Ich habe mich schon gefragt, ob mir etwas fehlen wird“, sagt Sepp Sichler. „Schließlich war ich dem Fußball 46 Jahre lang eng verbunden. Es war eine superschöne Zeit, aber ich habe den Zeitpunkt bewusst gewählt.“ 2016 endete offiziell diese Zeit für den Fischinger. Sichler erinnert sich an das letzte Spiel der A-Junioren des 1. FC Sonthofen in der Saison 2015/16, mit dem er sich aus dem Fußballgeschäft verabschiedete. Bereut, sagt der 58-Jährige, habe er diesen Schritt nie, schließlich habe der Abschied von der Trainerbank dem zweifachen Familienvater die erwünschte Freizeit gebracht.

Sichler: "Ich wollte Zeit für andere Dinge haben"

„Als Trainer könnte man zwar ewig arbeiten und ich habe es auch immer mit großer Freude getan, aber der Fußball hat mich täglich beschäftigt, auch an trainings- und spielfreien Tagen. Ich wollte mehr Zeit für andere Dinge haben“, sagt Sichler. Dass er 2019 noch einmal für ein halbes Jahr auf die Bank der B-Junioren zurückgekehrt ist, geschah „dem Verein zuliebe“. Gebitzelt, sich wieder dauerhaft auf die Trainerbank zu setzen, hat es ihn nicht mehr.

Seine aktive Zeit begann Sichler als Sechsjähriger beim TSV Fischen, dem er auch die ganze Jugendzeit über die Treue hielt. Als 19-Jähriger wechselte er zum 1. FC Sonthofen und schaffte bei den Kreisstädtern auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft. Diese spielte seinerzeit in der Bezirksliga, damals noch fünfthöchste Spielklasse.

Nach einem kurzen Gastspiel kehrte Sichler für drei Jahre als Spielertrainer zu seinem Heimatclub zurück, bevor es ihn mit 28 erneut in die Kreisstadt zog. In der ersten Mannschaft des FCS beendete er 1996 im Alter von 33 Jahren seine aktive Laufbahn, hielt dem Club aber als Sportlicher Leiter die Treue und übernahm ein Jahr später als Coach.

Größter Erfolg schon in der ersten Saison als Trainer

Schon in seiner ersten Saison im Traineramt feierte er 1998 den Aufstieg in die Bezirksoberliga. „Das war für den Verein und für uns alle ein sehr großer Erfolg und ist für mich bis heute ein Highlight. Wir hatten sehr viele Eigengewächse im Team. Den heutigen Präsidenten, Matthias Schmidle, und den Sportlichen Leiter, Andreas Fink, habe ich trainiert. Es ist schön zu sehen, wenn solche Jungs im Verein hängenbleiben.“ Auch, dass er sich mit dem FCS hochklassig gegen Nördlingen oder Pipinsried so gut halten konnte, bleibt dem 58-Jährigen prägend in Erinnerung.

Die Meistermannschaft des 1. FC Sonthofen 1998 mit Trainer Sepp Sichler (hinten, Zweiter von rechts), als der FCS erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksoberliga aufgestiegen ist. Vorne liegend ist der heutige FCS-Präsident Matthias Schmidle zu sehen. Bild: Latzel/FCS-Archiv

Lesen Sie auch

Allgäuer Derby in der Fußball-Landesliga Spektakel-Garantie in Sonthofen: FCS empfängt FC Kempten zum Kracher

Nach einem Jahr Pause übernahm Sichler auf Bitte des damaligen FCS-Präsidenten Heiko Werf die A-Junioren der Kreisstädter. „Das Team war in einer schwierigen Situation, daher fragte er mich, ob ich einspringen könnte“, erinnert sich Sichler. Obwohl er noch oft die Chance gehabt hätte, wieder ein Herrenteam zu übernehmen, verschrieb er sich die restlichen 13 Jahre seiner 19-jährigen Sonthofer Trainerlaufbahn den Junioren. Insgesamt bringt er es auf 35 Jahre als Trainer – Sichler coachte Jugendteams seines Heimatvereins in Fischen. Beim FCS war die Bandbreite groß, von D- bis zu A-Jugend hatte der 58-Jährige alle Teams schon mal unter seinen Fittichen. „Mir hat es so viel Spaß gemacht mit jungen Leuten zu arbeiten“, sagt Sichler heute. Der Erfolg gibt ihm recht.

Vier Meisterschaften mit dem 1. FC Sonthofen

Mit unterschiedlichen Jugendteams kann er auf drei bis vier Meisterschaften und Aufstiege zurückblicken. Das Besondere in seiner Zeit als Jugendtrainer waren für ihn aber nicht nur die Titel, sondern vielmehr „der Zusammenhalt unter den Jungs und die Arbeit mit guten Nachwuchsleuten“. Obwohl er seine gesamte Jugendzeit für Fischen gekickt hat, kann Sichler auf über sagenhafte 1000 Spiel zurückblicken, die er als Spieler und Trainer für den 1. FC Sonthofen absolviert hat.

Heute hat Sepp Sichler zwar kein offizielles Amt mehr inne, sein Herz gehört aber immer noch dem runden Leder. Entsprechend ist er dem Fußball verbunden geblieben, wenn auch nur noch als Zuschauer. Mit seiner Frau Birgit hat er neben Tochter Sarah (26) auch Sohn Markus, der selbst aktiv kickt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler spielte bis vor Kurzem im Landesliga-Team des 1. FC Sonthofen – da Vater Sepp wegen Verletzungsproblemen selbst nicht mehr in der „AH“ auflaufen kann, verfolgt er auf der Tribüne immerhin die Spiele seines Sohnemannes. Dieser verlässt zwar den FCS nun und wechselt nach Oberstdorf. Sepp Sichler wird weiter Fußballspiele anschauen. Kann aber sein, dass er künftig pendelt.