14 deutsche Meistertitel! TVI-Goldfische auf Rekordjagd

Die Immenstädter Para-Schwimmer erobern 14 deutsche Meistertitel in Düsseldorf. Jonas Schneider durchbricht eine Schallmauer. Es purzeln acht Weltrekorde.

23.11.2022 | Stand: 17:53 Uhr

127 Starter, acht Weltrekorde, 14 deutsche Meistertitel ein deutscher Rekord fürs Oberallgäu und mittendrin drei Schwimmer des TV Immenstadt. Die Para-Schwimmer Lavinia Schroth, Moana Schöll und Jonas Schneider vertraten den TVI bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Düsseldorf – und schwammen einmal mehr auf der Erfolgswelle. Allen voran knackte Schneider den deutschen Rekord über 50 Meter Freistil.

Bei der Premiere des Wettkampfs in Düsseldorf herrschte eine beeindruckende Atmosphäre. Mit dem TVI-Trio waren insgesamt 127 Aktive aus 50 Vereinen am Start. Highlights der hochkarätig besetzen Veranstaltung waren acht Weltrekorde, die von den Topschwimmern Verena Schott und Taliso Engel aufgestellt wurden.

Zehnjährige Moana Schöll holt dreimal Gold

Jüngste TVI-Starterin war die gerade noch zehnjährige Moana Schöll, die in der Jugend D achtmal an den Start ging. Ihr bestes Ergebnis zeigte sie direkt bei ihrem ersten Einsatz. Über 200 Meter Freistil steigerte sie ihre Bestzeit um unglaubliche 20 Sekunden auf 3:36,94 Minuten und holte sich damit direkt ihren ersten Titel. Diesem folgten weitere Siege über 200 Meter Lagen und 50 Meter Brust. Bei ihren weiteren Einsätzen schwamm die Zehnjährige jeweils zur Vizemeisterschaft.

Ebenfalls zu acht Starts gemeldet war Lavinia Schroth. Auch sie startete mit Bestzeit und dem deutschen Meistertitel über 200 Meter Freistil in den Wettkampf. Weitere Siege errang sie über 50, 100 und 200 Meter Rücken sowie 50 Meter Schmetterling und Freistil. Silber holte sie über 100 Meter Lagen und Bronze über 50 Meter Brust. Ihr beeindruckendstes Resultat waren die 2:50,03 Minuten über 200 Meter Rücken, wo sie auch in der offenen Klasse als Dritte neben Weltrekordhalterin Verena Schott aus Potsdam aufs Podest steigen durfte. Mit diesen Ergebnissen schwamm sie als Punktbeste in das Mehrkampffinale, absolvierte hier nochmals die 200 Meter Freistil, und erhielt am Ende die Auszeichnung als deutsche Mehrkampfmeisterin der Jahrgänge 2009 bis 2012.

Jonas Schneider durchbricht Schallmauer

Dass die 200 Meter Freistil den Immenstädtern liegen, bekräftigte Jonas Schneider. Der 15-jährige Ausnahmeschwimmer durchbrach erstmals die Zwei-Minuten-Grenze und ist damit nach Marcus Joas überhaupt erst der zweite Immenstädter, dem das gelang. In 1:59,15 Minuten schwamm er einen Vereinsrekord und gewann damit deutlich den Titel in seiner Altersklasse und Silber in der offenen Wertung. Insgesamt vergoldete Schneider fünf seiner acht Einsätze, holte zwei Silbermedaillen und belegte über die ungeliebte 50-Meter-Bruststrecke Rang vier. Diese war für ihn jedoch erforderlich, um eine Chance auf den Mehrkampfsieg zu haben. Mit der zweitbesten Gesamtpunktzahl zog er hinter EM-Medaillengewinner Maurice Wetekam ins Mehrkampffinale ein. Hier absolvierte er die 200-MeterFreistil nochmals vier hundertstel Sekunden schneller und landete am Ende auf einem respektablen zweiten Rang im Mehrkampf.

Besonders „wertvoll“ war für Schneider, neben dem Durchbrechen der Zwei-Minuten-Schallmauer, die Zeit über 50 Meter Freistil. Mit 25,27 Sekunden verbesserte Jonas Schneider hier den deutschen Rekord in der Startklasse AB um neun hundertstel Sekunden, der bislang von Yannick Pelikan aus Offenbach gehalten wurde.

Schroth und Schneider waren zudem Mitglieder der 4 x 100-Meter-Freistilstaffel des bayerischen Behindertensportverbandes. Gemeinsam mit Stephanie Pfeffer aus Regensburg und Dorian Burkardt aus Arnbruck erkämpften sie Silber hinter dem Team aus Berlin und vor der Mannschaft aus Hessen. Das nächste Highlight für die Immenstädter Para-Schwimmer ist die süddeutsche Meisterschaft im Februar, die erstmals in Bayern ausgetragen wird.