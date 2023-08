169 Tore in 138 Spielen: Dieser Oberstaufner Stürmer dominiert seine Liga

Alexander Fink ist dank unglaublicher Statistiken nicht wegzudenken aus dem Kader des TSV Oberstaufen. Darum schlägt sein Herz heute nur für einen Verein.

18.08.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Nicht mehr als zwei Spiele sind in der neuen Saison absolviert – und es ist alles beim Alten. Der TSV Oberstaufen mischt in der Kreisklasse als Spitzenreiter vorne mit, Alexander Fink führt die Torjägerliste mit fünf Treffern aus zwei Spielen an. „Es ist einfach brutal, der steht immer am richtigen Ort und macht die Buden auch zuverlässig“, sagt Sebastian Lingg.

