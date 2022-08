Auf der Fahrt in Richtung Oberstdorf ist eine junge Frau mit einem Tretroller gestürzt. Sie zog sich eine Platzwunde zu und brach sich das Handgelenk.

23.08.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Mit einem Tretroller ist eine 18-Jährige am Montagabend bei Oberstdorf verunglückt. Wie die Polizei berichtet, hatte sich die junge Frau einen Roller ausgeliehen und fuhr damit auf der Oytalstraße in Richtung Oberstdorf.

Frau stürzt mit Tretroller bei Oberstdorf

In einer Kurve bediente sie laut Polizei die Bremse des Rollers falsch, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu und brach sich ihr rechtes Handgelenk. Mit einem Hubschrauber wurde die 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.