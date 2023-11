20 Jahre Allgäu-Walser-Card: Ein Projekt, das den Tourismus veränderte

Vor über 20 Jahren wurde die erste Allgäu-Walser-Card vergeben. Ein Projekt das im Tourismus der Region Spuren hinterlassen hat.

23.11.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Mit einer Karte Skifahren, Zimmer aufsperren, Parkautomaten bedienen und Bus fahren – Mit dieser kühnen Vision von Tourismuschefs aus dem Oberallgäu und dem Kleinwalsertal startete in den 90er Jahren das Projekt einer Allgäu-Walser-Card. Das System prägt den Tourismus in der Region bis heute: Inzwischen werden jährlich zwei Millionen Karten an Urlauber in der Region ausgegeben, die 10 Millionen Mal zu Einsatz kommen: zu 80 Prozent an den Bergbahnen, zehn Prozent im ÖPNV und zehn Prozent an anderen Ausflugszielen wie der Breitachklamm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.