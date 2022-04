20 Starts, 30 Medaillen: Die unglaubliche Bilanz der Immenstädter Para-Schwimmer

Moana Schöll und Jonas Schneider vom TV Immenstadt räumen bei der deutschen Meisterschaft in Berlin unglaubliche 30 Medaillen bei 20 Starts ab. So kam die sagenhafte Ausbeute zustande.

Mehr als hundert Prozent. Geht nicht? Geht doch! Das haben die Para-Schwimmer des TV Immenstadt bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft für Menschen mit Behinderung in Berlin eindrucksvoll bewiesen. Moana Schöll (10) und Jonas Schneider (14) erschwammen bei 20 Starts gemeinsam unglaubliche 30 Medaillen.

Die Veranstaltung, die gleichzeitig eine Station der World Para-Series ist, war von der internationalen Elite sehr gut besucht, da dieser Wettkampf noch die Möglichkeit zur Qualifikation zur WM bot. 421 Schwimmerinnen und Schwimmer von 80 Vereinen aus 44 Nationen schwammen um Bestzeiten, Titel, Rekorde und Weltcuppunkte.

In den Vormittagsabschnitten wurden die Wertungen der Jugendklassen und der Startklassen ausgeschwommen. In den Finalläufen am Nachmittag ging es um die nationalen und internationalen Gesamtwertungen aller Startklassen in der offenen und in der U18-Wertung. Durch diese vielfältigen Wertungen kann es vorkommen, dass Athleten für eine geschwommene Strecke mehr als eine Medaille erhalten. Dadurch wurde das unglaubliche Ergebnis für den TVI von 30 Medaillen bei 20 Starts erst möglich.

Moana Schöll holt Doppel-Gold

Die zehnjährige Moana Schöll gab ihr Debüt bei einer derart hochkarätigen Veranstaltung. Konzentriert setzte sie die Tipps der Trainer um und schwamm bei allen sechs Starts deutliche Bestzeiten. Damit wurde Moana in der Jugend D zweifache internationale deutsche Meisterin und viermal Vizemeisterin. In der Startklasse S10/SB9 konnte sie als jüngste Starterin zwar noch keine vorderen Platzierungen erreichen, weiß aber nun, wohin der Weg mit fleißigem Training führen kann.

Jonas Schneider reiste mit großem Trainingsrückstand an, da er im Vorfeld der Meisterschaft mehrere Krankheits- und Verletzungspausen wegstecken musste. Trotzdem schwamm er bei sechs von sieben gemeldeten Strecken persönliche Bestzeit. In den Vorläufen gewann er in der Jugend B einmal Gold und fünfmal Silber. In seiner Startklasse AB bedeutete dies vier Titel und je einmal Silber und Bronze. Über alle sieben Strecken qualifizierte er sich zudem für das Finale.

Fünf Titel für Jonas Schneider in der U18

Hier wurde nicht mehr nach Startklassen und in den Jugendklassen gewertet, sondern nur noch unterschieden in U18 und offen. In der Jugendklasse U18 landete Jonas in der nationalen Wertung fünfmal auf Rang eins und zweimal auf Rang zwei. International stand er einmal als Zweiter auf dem Treppchen und erreichte viermal den Bronzeplatz.

Ein Highlight war seine Leistung im Vorlauf über 100 m Freistil. Hier unterbot Jonas seinen eigenen deutschen Behinderten-Rekord um 0,17 Sekunden und schraubte ihn auf 55,80 Sekunden. Diese Zeit bedeutet auch Vereinsrekord. Ziemlich sicher wird sich der Teenager damit einen Startplatz bei den regulären Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai erreicht haben. Einen weiteren Vereinsrekord ersprintete sich Jonas zudem über 50 m Freistil: Hier unterbot er die 26,24 Sekunden von Martin Schindler aus dem Jahr 2012 und setzte in 26,06 Sekunden die neue Bestmarke.

Nächster Einsatz der TVI-Paraschwimmer ist Ende April beim Jugendländercup in Fulda, wo Schöll, Schneider und Lavinia Schroth das Team Bayern vertreten.