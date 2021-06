2:2 im ersten Test - 1. FC Sonthofen sieht noch viel Luft nach oben

Der 1. FC Sonthofen trennt sich im ersten Vorbereitungsspiel 2:2 von der SpVgg Kaufbeuren. Coach Benjamin Müller hadert mit der Defensivleistung.

Vier Wochen vor dem Auftakt in die neue Saison der Fußball-Landesliga hat der 1. FC Sonthofen seinen ersten Test absolviert. Dabei trennte sich das Team von Benjamin Müller auswärts mit 2:2 (1:0) von der SpVgg Kaufbeuren.

Zunächst stimmte zwar die Defensivleistung der Oberallgäuer, das Angriffsspiel ließ jedoch einige Wünsche offen – viele Pässe waren zu ungenau. Den einzigen Treffer bis zum Seitenwechsel erzielte Sonthofens Stürmer Kevin Haug in der 16. Minute. FCS-Coach Müller brachte zum Wiederanpfiff frisches Personal. Bis auf Markus Sichler und Armin Bechter wurden alle ausgewechselt.

Das sollte sich zunächst auszahlen, denn Mario Klauser baute den Vorspruch nach Zuspiel von Tim Kern in der 62. Minute auf 2:0 aus. Daraufhin legte Kaufbeuren allerdings einen Zahn zu.

Späte Gegentore für den 1. FC Sonthofen

Der Landesliga-Absteiger erkämpfte sich Feldvorteile und brachte Sonthofen ein ums andere Mal in Bedrängnis. Robin Conrad gelang (73.) der 1:2-Anschluss und Jonas Ruf nutzte in der 84. Minute einen Fehler zum verdienten 2:2-Remis. FCS-Trainer Benjamin Müller sprach im Anschluss davon, dass im Spiel nach vorne noch nicht viel funktioniert habe. Eine Stunde sei „die Defensivleistung ganz okay gewesen“, dann sei sein Team in der Vierer-Abwehrkette sehr anfällig geworden. „Wir wollten hinten zu null spielen. Dieses Ziel haben wir klar verfehlt“, sagte Müller.

Zum ersten Heimspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison empfängt der 1. FCS am kommenden Samstag ab 18 Uhr den TSV Kottern in der heimischen Baumit-Arena. Zuschauer sind zugelassen.