Ein 22-Jähriger hat laut Polizei in Immenstadt drei Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren belästigt.

06.02.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Am Samstag (5. Februar), gegen 22 Uhr, kam es in einem Jugendhaus in Immenstadt zu mehreren Vorfällen, in die ein 22-Jähriger verwickelt war. Er belästigte laut Polizei drei Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren aufdringlich und berührte sie unsittlich.

Für dieses Verhalten muss der amtsbekannte Mann sich nun strafrechtlich verantworten.

