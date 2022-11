225.000 Euro für Schnitzel! Neues Projekt der Sonthofer Turner eingeweiht

Die Turner des TSV Sonthofen weihen die Schnitzelgrube an der Berghofer Straße ein. Für den Club ist das 225.000-Euro-Projekt ein „historischer“ Schritt.

16.11.2022 | Stand: 16:53 Uhr

Mit der Einweihung der Schnitzelgrube ist die Sportstadt Sonthofen um eine neue Sportattraktion reicher. Vor allem die Turner des TSV Sonthofen haben die Eröffnung des Anbaus an der Turnhalle in der Berghofer Straße herbeigesehnt. Nun, sieben Jahre nach der Initiative von Ausnahme-Turner Timur Tokat im Jahr 2015, war es so weit.

Abteilungsleiter Just: "Ein historischer Tag"

TSV-Turnabteilungsleiter Norbert Just bezeichnete die Einweihung der Stätte als „einen historischen Tag für den Turnleistungssport im Verein“ und dankte Bürgermeister Christian Wilhelm, Sportreferent Christian Feger sowie Stadtrat und Stadtverwaltung für die „Erfüllung dieses Traums für die Turner.“ Zudem beteiligten sich Unterstützer mit Spenden in Höhe von 15.000 Euro an dem 225.000 Euro teuren Projekt in der Kreisstadt.

„Für uns Leistungsturner ist mit diesem Tag ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen“, sagte Tokat, mehrfacher deutscher Meister im Jahn-Neunkampf und Trainer der Leistungsriege der Buben. „Damit können wir uns nun an sehr schwere Turnelemente wagen – ohne Angst vor Verletzungen zu haben.“ Diese Weiterentwicklung der Trainingsmöglichkeiten werde den Leistungssport beim TSV bedeutend voranbringen.

Einer seiner früheren Schützlinge, der Allgäuer Mehrkampfmeister Kilian Krapp, ergänzte, dass die Schnitzelgrube ein bedeutender Fortschritt für das Spitzenturnen in Sonthofen sei. „Turnen ist Kopfsache. Die Angst vor Verletzungen wirkt sich negativ auf das Training aus. Dagegen motiviert eine sichere und verletzungsfreie Landung den Turner“, sagte Krapp. Das sei für Talente wichtig, aber auch für Fortgeschrittene, insbesondere zu Beginn eines neuen Turnelements. Das Einüben neuer Elemente würde beschleunigt – die Landung in den Schaumstoffschnitzeln sei überdies ein Mega-Spaß.

Projekt seit 2015: Stadt Sonthofen und TSV beweisen langen Atem

Bürgermeister Wilhelm freute sich für Mehrspartenverein über die zukunftsträchtige Stätte. Verein und Stadt hätten einen langen Atem bewiesen. 2015 hatte Tokat Wilhelm das erste Mal auf die Notwendigkeit einer Schnitzelgrube angesprochen. Bald darauf brachte der TSV die Anträge für deren Bau und für den einer Multibeachanlage in den Stadtrat ein.

Das Gremium hatte beide Projekte einstimmig beschlossen und so seine Wertschätzung für den Sport zum Ausdruck gebracht. „Man sieht, wie sehr sich die Kids auf das Training mit der Schnitzelgrube freuen“, sagte der Bürgermeister bei der Einweihung. „Die Gesamtkosten sind eine stolze Summe. Aber es ist gut investiertes Geld, weil es eine tolle Attraktion für den Sport in unserer Stadt geworden ist.“

Das untermauerten die TSV-Athleten sogleich: Tokat präsentierte das „unbeschwerte Turnen“ mit einer kleinen Turnshow der Leistungsturner und -turnerinnen an den Turngeräten rund um die Schnitzelgrube.