Christliche Botschaften vom Berg: Seit 25 Jahren gibt es Radio Horeb in Balderschwang

400.000 Hörer schalten täglich Radio Horeb ein. Während weniger Menschen in die Kirche gehen, findet der spendenfinanzierte katholische Sender viel Zuspruch.

14.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Auf den ersten Blick wirkt Balderschwang wie das Ende der Welt. Doch für Pfarrer Dr. Richard Kocher steht das Bergdorf auf 1044 Metern Höhe vielmehr für einen Anfang. Denn in dem abgelegenen Hochtal hinter dem Riedbergpass hat vor 25 Jahren alles begonnen. Am 8. Dezember 1996 ging Radio Horeb in einer Scheune des Almhofs Lässer erstmals auf Sendung. Heute zählt der katholische Sender etwa 400.000 Hörer täglich und finanziert sich komplett über Spenden. 60 Mitarbeiter arbeiten hauptamtlich für Radio Horeb, etwa 1000 engagieren sich ehrenamtlich – beispielsweise im Hörer-Service.

"Unverzichtbare Quelle geistlicher Nahrung": 25 Jahre Radio Horeb in Balderschwang

„Radio Horeb ist seit seiner Gründung für immer mehr Menschen eine unverzichtbare Quelle geistlicher Nahrung geworden, die andernorts oft versiegt“, sagt Kocher. Obwohl es inzwischen Studios in München, Ravensburg und Kevelaer (Nordrhein-Westfalen) gibt und drei Satelliten-Übertragungswagen im Einsatz sind, ist der Sender Balderschwang treu geblieben. „Wir sind der Gemeinde sehr verbunden“, sagt Kocher. Die Mitarbeiter sind in dem Bergdorf integriert, helfen beim Viehscheid als Ordner oder beim Ausschank mit. Horeb-Geschäftsführer Peter Sonneborn sitzt im Gemeinderat.

Sender feiert Jubiläum: Medienhaus für 2,6 Millionen Euro errichtet

Im Jahr 2009 wurde unterhalb der Kirche für 2,6 Millionen Euro ein neues Medienhaus errichtet, das bis heute die Zentrale des Senders ist. „Die Mitarbeiter, die bei uns tätig werden wollen, müssen den Berg überspringen“, scherzt Kocher. Zudem sei der Ort nur auf den ersten Blick abgelegen und liege europäisch betrachtet sogar zentral. Der Weg nach Mailand sei nicht weit, wo die „Weltfamilie von Radio Maria“ sitzt, zu der Horeb gehört. Zu dem Verband zählen 86 Stationen in 78 Ländern der Welt. Beim jährlichen Spendenmarathon kamen 2021 vier Millionen Euro zusammen.

Programm besteht auf fünf Säulen

Das Programm von Radio Horeb besteht aus den fünf Säulen Liturgie, christliche Spiritualität, Lebenshilfe, Musik und Nachrichten. Werbung gibt es nicht. „Der Sender agiert in der spirituellen Suche aus einer Unaufgeregtheit heraus“, sagt Kocher. Während immer weniger Menschen den Weg in die Kirche finden, steigen die Hörerzahlen bei Radio Horeb weiter. „Der Mensch ist unheilbar religiös“, sagt der Pfarrer. Gerade die Corona-Pandemie habe noch mehr Menschen in die Isolation getrieben und das Bedürfnis nach Seelsorge gestärkt, sagt Kocher. „Es war kein einfaches letztes Jahr.“ Darauf habe Radio Horeb reagiert und täglich drei heilige Messen übertragen. „Wir haben versucht, den Menschen auf der Suche nach dem Sinn zu helfen.“

In der Krise Telefon-Hotline ins Leben gerufen

Zudem wurde im vergangenen Jahr eine Telefon-Hotline ins Leben gerufen, um den Hörern täglich zwischen 16 und 17 Uhr Hilfe durch Seelsorger zu ermöglichen. Fast 40 Geistliche bundesweit haben sofort ihre Bereitschaft zugesagt, das Angebot zu unterstützen. Diese Gespräche werden nicht gesendet, sondern sind vertraulich. Radio Horeb sucht den Kontakt zu den Hörern: „Wir möchten sinnstiftende Impulse geben und zum Austausch einladen“, sagt der Programmdirektor. „Wir sind eines der wenigen Mitmachradios in Deutschland.“

Seit August 2011 ist Horeb auch über DAB+ mit digitalen Radiogeräten empfangbar. Ein Meilenstein für den Sender. „Das war die unternehmerisch größte Leistung“, sagt Kocher. So wurde Horeb unabhängiger von den verfügbaren UKW-Frequenzen. Weil inzwischen in allen neuen Autos Digital-Radio empfangbar ist, hofft Kocher, weitere Hörer zu gewinnen. Insgesamt 40 Prozent der Hörer von Radio Maria Italien schalten beim Autofahren ein. Der Sender entwickelt sich weiter, so kann man beispielsweise die Predigten von Kocher auf einem eigenen Youtube-Kanal sehen. Und auch der Online-Kongress zum Senderjubiläum am 11. und 12. Dezember wird live im Internet übertragen und auf Social-Media-Plattformen wie Facebook zu sehen sein. „Das Radio wird der Hauptschwerpunkt bleiben“, sagt Kocher. „Aber wir sind auch offen für Neues.“

