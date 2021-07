3:3 im Härtetest! 1. FC Sonthofen und TSV Kottern liefern sich spektakuläres Derby

Der 1. FC Sonthofen und der TSV Kottern trennen sich in einem offenen Schlagabtausch 3:3. Die FCS-Reserve gewinnt 2:0 gegen Stiefenhofen.

Das 3:3 (2:1) zwischen dem 1. FC Sonthofen und dem TSV Kottern war für beide Kontrahenten zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung ein sehr guter Test zur Überprüfung ihrer Form. Licht und Schatten habe es auf beiden Seiten gegeben, waren sich Gäste-Coach Matthias Günes und sein Gegenüber Benjamin Müller ihren Analysen einig. Einen Klassenunterschied gab es nicht. Im Gegenteil, die dezimierten Hausherren hatten den Bayernligisten am Rande einer Niederlage, führten zwischenzeitlich 3:1, verpassten aber die Entscheidung.

Es fehlten hüben wie drüben zwar einige Leistungsträger, doch von Beginn an war „Zunder“ in der Partie. Kottern setzte schon nach fünf Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Tim Buchmann verwandelte einen Freistoß von Timo Lutz zur Führung. In der Folge wurden die Hausherren immer stärker. In Unterzahl (Mario Klauser musste zehn Minuten vor der Halbzeit mit einer Zerrung runter und Umut Akan kam erst nach dem Seitenwechsel), fiel in der 41. Minute durch Markus Notz auf Vorarbeit von Kevin Haug der Ausgleich. Quasi mit dem Pausenpfiff nutzte Gregor Mürkl einen Klärungsversuch des herausstürzenden Gäste-Keepers Tobias Heiland über diesen hinweg zur 2:1-Führung für den FCS.

Kotterner Aufholjagd nach der Halbzeitpause

Drei Minuten nach Wiederanpfiff gab es den schönsten Angriff des Gastgebers: Der starke Neuzugang Jonas Koller steckte auf Kevin Haug durch – der Stürmer war nicht zu halten und legte uneigennützig zum 3:1 für Umut Akan auf.

Kottern gab sich jedoch noch nicht geschlagen. Als Nico Beutel in der 53. Minute im Strafraum gelegt wurde, verwandelte Mirhan Kaya den Elfmeter zum 2:3-Anschluss. Weil der FCS seine Chancen in der Folge nicht nutzte, kamen die Gäste durch Özden in der Schlussphase sogar noch zum Ausgleich.

Gäste-Coach Matthias Günes gefiel die Moral seines Teams. „Ich bin froh, dass wir hintenraus über den Willen noch zum Ausgleich gekommen sind. Aber wir sind immer wieder in Konter gelaufen, da hat die Absicherung nicht gepasst“. Sonthofens Trainer Benjamin Müller sprach von einer deutlichen Leistungssteigung gegenüber dem 2:2 gegen Kaufbeuren. „In dem sehr engagierten Auftritt hatten wir nach vorn die gefährlicheren und zwingenderen Aktionen“, sagte Müller. Doch er kritisierte vor allem den Freistoß zu Beginn und die Aktion, die zum Strafstoß führte. „Da haben wir geschlafen und die Zuordnung hat nicht gepasst“.

Schon vor dem Derby hatte die zweite Mannschaft des FCS den TSV Stiefenhofen mit 2:0 (1:0) besiegt. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel der erste Treffer durch ein Eigentor von Bernhard Prinz. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Neuzugang Alexander Haase nach Freistoß von Antonio Coppola der 2:0-Endstand.