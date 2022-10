400 Kämpfer im Städtle! So will Stein die "Süddeutsche" im Karate stemmen

Über 200 Karateka kämpfen am Samstag in Immenstadt um den Titel des süddeutschen Meisters. So wollen die Organisatoren vom TV Stein das Mammut-Event stemmen.

20.10.2022 | Stand: 17:55 Uhr

Es wird heißhergehen am Samstag in der Immenstädter Julius-Kunert-Halle. Über 200 Karateka werden 400 Kämpfe absolvieren, wenn die süddeutsche Meisterschaft steigt. 2019 wurden die Titelkämpfe letztmals im Städtle ausgetragen.

Freilich mussten nicht nur die Allgäuer eine lange Durststrecke überbrücken, was Heimwettkämpfe angeht. Seit Beginn der Pandemie ist es im gesamten süddeutschen Raum das erste große Turnier, wie Mitorganisator Dr. Martin Daumiller vom TV Stein erzählt. „Für die Athleten ist es genau das, was sie momentan brauchen, damit sportlich wieder Normalität einzieht“, sagt der Leiter des Bundesstützpunkts Süd. „Für uns im Oberallgäu ist es eine tolle Möglichkeit, live einen Einblick zu bekommen. Es gibt viele, die Karate machen, aber nicht bei Wettkämpfen starten. Die Athleten hier live zu erleben, erzeugt zusätzliche Motivation.“

Martin Daumiller als Stützpunkttrainer in der Verantwortung

Da er als Stützpunkttrainer auch Leiter der Veranstaltung und in seiner Funktion als Trainer des TV Stein zudem Ausrichter ist, hat er auch die organisatorische Seite im Blick. „Für uns als Verein ist die Ausrichtung einer so großen Meisterschaft eine große Herausforderung. Im Prinzip sind wir von der Größe nicht dafür prädestiniert“, sagt er. Dass sie es dennoch können, haben die Steiner in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt – seit 2016 ist Immenstadt Austragungsort der süddeutschen JKA-Meisterschaft (Japan Karate Association).

Durch die lange Zwangspause fehlt aber der eingespielte Ablauf; die Organisation sei heuer „anstrengend und fordernd“, sagt Daumiller, der mit dem TVS seit 2021 in der Planung steckt. Da alle Vereine im Ehrenamt mit Rückschlägen zu kämpfen haben und Corona diese Situation noch zusätzlich verschärft hat, ist Daumiller besonders froh, mit Ramona Welte eine tatkräftige Unterstützung im OK-Team zu haben. „Ramona hängt sich sehr rein, sie ist super engagiert bei der Einteilung der Leute“, lobt Daumiller seine Trainerkollegin vom TV Stein. Seit Sommer ist Welte aktiv auf der Suche. Inzwischen fehlen nur noch einige wenige Stellen – „aber gerade zum Schluss ist es eine Bettelei“, sagt Welte. „Aber die Eltern der Leistungsgruppe sind tatkräftig dabei und der Hauptverein hat uns auch unterstützt.“ Insgesamt sind am Wettkampftag 50 Helfer im Einsatz.

400 Matten in der Julius-Kunert-Halle

Die werden sie auch brauchen beim TV Stein, denn gerade Auf- und Abbau sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Kraftakt. Immerhin gilt es 400 Matten in die Halle zu bringen und zu Wettkampfflächen zu puzzeln. Da die Halle am Vortag erst ab 21.30 Uhr für den Aufbau zur Verfügung steht und direkt nach Wettkampfende wieder geräumt werden muss, steht den Helfern ein Mammut-Pensum bevor. Für Welte überwiegt dennoch die Bedeutung des Wettkampfes für die Karateka: „Jede Meisterschaft, vor allem die süddeutsche, ist für die Athleten ein Sprungbrett. Bundesjugend-Coach Markus Rues ist dabei, das wird ein zusätzlicher Ansporn“, sagt Welte. Die deutsche Meisterschaft ist schon vorbei, aber im November steht der wichtige JKA-Cup in Bottrop an – die Talente wollen sich in Immenstadt dafür empfehlen.

Das Teilnehmerfeld ist dabei gut gemischt. Neben namhaften Favoriten, wie Titelverteidigerin Michaela Rein aus München, und etlichen Bundeskader-Athleten, für die die „Süddeutsche“ wichtiger Gradmesser ist, werden auch einige Neulinge am Start sein. Der TV Stein ist mit sieben Athleten vertreten und Martin Daumiller ist zuversichtlich, was die Chancen seiner Schützlinge angeht.

Gute Aussichten für die Karateka des TV Stein

„Wir waren zuletzt bei der deutschen Meisterschaft sehr erfolgreich und spekulieren darauf, dass unsere Leute bei der „Süddeutschen“ auch gute Chancen haben“, sagt der Abteilungsleiter. „Alle unsere Starter sind Favoriten und haben das Potenzial, gute Ergebnisse zu erzielen. Wir haben eine intensive Vorbereitung hinter uns, aber natürlich sind unsere Athleten auch sehr angespannt und die Gefühle sind gemischt.“ Der Heimvorteil habe zwar Vorteile, wie die kurze Anreise, allerdings sei der Druck für die Sportler bei vielen Bekannten auf der Tribüne höher. „Meine Hoffnung ist es aber, dass das Heim-Turnier zusätzliche Kräfte freisetzt“, sagt Daumiller.

Die 15-jährige Johanna Heimerdinger wird in beiden Disziplinen (Formenkampf und Kampf) antreten und der gleichaltrige deutsche Meister Fabrizio Karlinger wagt sich erstmals in die Königsdisziplin, den freien Kampf. Zudem gehen für den TV Stein noch Gabriel Canalejo (14), Karam Ramadan (15), Emma Stockhaus (15), Valentin Hausser (20) und Emil Schulze (18) auf die Matte. Im Hinblick auf die beflügelnde Stimmung in der Julius-Kunert-Halle hofft Daumiller auf viele Zuschauer. „Für die Athleten ist das grandios“, sagt der Stützpunkt-Leiter. „Wer sich einen möglichst eindrucksvollen Einblick in die Sportart verschaffen möchte, kann auch erst in den letzten eineinhalb Stunden kommen. Da ist die Meisterschaft am spannendsten.“