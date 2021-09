47-Jähriger schlägt mit Axt auf Haustür ein

Ein Oberallgäuer steht wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung vor Gericht. Er leidet an einer paranoiden Schizophrenie und hält sich für den Messias.

14.09.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Ein lautes Krachen. Eine männliche Stimme ruft: „Komm raus – Ich hau’ dir die Axt in den Schädel.“ Eine Frauenstimme redet energisch auf den Mann ein. Dann wird es ruhig. Der Richter stoppt die Aufnahme, die er während der Verhandlung am Landgericht Kempten vorspielt. Dort sitzt ein 47-jähriger Oberallgäuer auf der Anklagebank. Er soll im August 2020 mit einer Axt die Haustür seines Nachbarn eingeschlagen haben. Jetzt musste er sich wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung vor Gericht verantworten. Der Angeklagte leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Von einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sah die Kammer ab. Der 47-Jährige wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Kreuz an der Halskette: "Ich bin sehr gläubig"

Der Oberallgäuer hört aufmerksam zu und macht sich Notizen, während die Staatsanwältin die Taten vorliest, die ihm zur Last gelegt werden. Der 47-Jährige trägt ein gestreiftes Hemd, Jeans und eine goldene Halskette mit einem Kreuz. Sätze wie „Ich bin der heilige Messias“ und „Ich bin der Sohn Gottes“ soll er bei mehreren Taten gerufen haben. Der Angeklagte gibt das zu. Der heilige Geist habe ihm das mitgeteilt. „Ich bin sehr gläubig“, sagt der Mann.

Er habe mit der Axt auf die Tür seines Nachbarn eingeschlagen, weil er sich von ihm wiederholt gestört gefühlt habe. Der 35-Jährige wohnt einen Stock über ihm. „Das Haus ist sehr hellhörig“, sagte der 47-Jährige. In den zwei Jahren der Nachbarschaft habe er sich 30 bis 40 Mal beschwert. Bis er im August 2020 zur Axt gegriffen hatte. „Ich war auf 180.“ Zudem habe er sich von dem 35-Jährigen verfolgt gefühlt. Bei dem Krach der Axthiebe hatte eine weitere Nachbarin den Angeklagten lauthals aufgefordert, zurück in seine Wohnung zu gehen. Dem war er schließlich gefolgt. „Ich gehe seit Jahren regelmäßig zu einer Schamanin“, sagte der 35-jährige Nachbar. „Das hat er wohl in den falschen Hals bekommen.“ Mehrere Bewohner und Besucher des Hauses haben laut Zeugenaussagen unter den Ausfällen des Beschuldigten gelitten.

Arzt im Bezirkskrankenhaus bedroht

Der 47-Jährige hatte zudem im Februar und März 2021 mehrere Menschen, darunter auch Polizeibeamte, beleidigt und bedroht. Im Gerichtssaal bat er für sein Verhalten um Entschuldigung. Eine der Taten hatte sich gegen seinen behandelnden Arzt im Bezirkskrankenhaus Kempten gerichtet. Der 47-Jährige hatte gedroht, dem Arzt die Kniescheibe und die Unterschenkel zu zertrümmern. „Ich wollte nicht, dass man mich unter Zwangsmedikation setzt“, sagte der Angeklagte. Er habe beweisen wollen, dass er auch ohne Medikamente klar komme. Inzwischen ist er zur Behandlung an das Bezirkskrankenhaus überwiesen worden. Zum Zeitpunkt des Prozesses hatte er die ihm verschriebenen Medikamente akzeptiert und genommen. Er habe nun eingesehen, dass er sie brauche. Im Gerichtssaal verhält er sich ruhig.

Der psychiatrische Gutachter attestierte dem Angeklagten Wahnvorstellungen und Halluzinationen als Teil seiner Erkrankung an paranoider Schizophrenie. Er sei bei seinen Taten teilweise weder einsichts- noch steuerungsfähig gewesen. Eine Ausnahme machte der Gutachter für die Bedrohung des Arztes. Die sei zielgerichtet gewesen. Unklar wurde seine Einschätzung jedoch bezüglich des Gefährdungspotenzials, das er zuerst als „erwartbar“, dann als „möglich“ und schließlich doch als „eher wahrscheinlich“ einstufte.

Gutachter überzeugt Gericht nicht

Das Gericht überzeugte das nicht. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Christoph Schwiebacher entschied, den 47-Jährigen nicht wegen seiner Taten in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. Zu seinen Gunsten bewerteten die Richter, dass er keine Gewalt gegen Menschen ausgeübt und niemanden verletzt hatte. Er habe zwar gedroht, ohne aber letztlich Hand anzulegen. Bei diesen Taten sei er laut Gutachter schuldunfähig gewesen. Allerdings fügte Schwiebacher hinzu: „Die Sache mit der Axt – das ist schon heftig.“ Er mahnte den 47-Jährigen, seine Medikamente künftig einzunehmen. Für die Bedrohung des Arztes verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 50 Euro (2000 Euro). Auf die Rückgabe seiner beschlagnahmten Axt verzichtete der Angeklagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

