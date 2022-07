5500 Stunden ehrenamtliche Arbeit fürs Kolpinghaus Oberstdorf

Verein renoviert Gebäude in Oberstdorf mit viel Eigenleistung. Am Wochenende wird das Gebäude mit einem bunten Programm der Öffentlichkeit vorgestellt.

12.07.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Oberstdorf Frisch renoviert präsentiert sich das Kolpinghaus in Oberstdorf. Die Umbauarbeiten in der Oberen Bahnhofstraße 10 seien erfolgreich abgeschlossen worden, sagt Martin Rees, Vorsitzender des Vereins Kolpinghaus, der für den Betrieb des Gebäudes verantwortlich zeichnet.

Rees würdigt die Leistung der am Umbau beteiligten heimischen Handwerker und des Architekten Sigi Feldengut und bedankt sich bei den Nachbarn für ihre Geduld, wie auch bei den den vielen fleißigen Helfern, die in 5500 ehrenamtlichen Stunden mitgeholfen haben. „Ohne die großartige Leistung der Mitglieder und die freundliche finanzielle Unterstützung von zahlreichen Institutionen wäre dies Projekt für uns nicht realisierbar gewesen“, betont Rees. Notwendig geworden war das umfangreiche „Facelifting“ am Gebäude zum einen, um mehr Platz für die Vereinstätigkeiten zu bekommen. Dazu wurden der Parkplatz unterkellert, der Eingangsbereich mit einem Vorbau versehen und die Räume der Kolpingsfamilie im Unter- und Erdgeschoss mit einem Aufzug behindertengerecht gestaltet. Außerdem wurde eine zeitgemäße energetische Generalsanierung durchgeführt.

Tag der offenen Tür im Kolpinghaus mit buntem Programm

Am Samstag, 16. Juli, ist die Öffentlichkeit eingeladen, sich selbst ein Bild davon zu machen. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und Rundgänge durchs Haus. Die Jugendgruppen sorgen für ein Kinderprogramm, der Kolpingchor stellt sich vor und der Kinderkleiderbasar hat geöffnet. Am Sonntag, 17. Juli, beginnt der Tag mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr und anschließender offizieller Segnung des Hauses durch den Präses der Kolpingsfamilie, Pfarrer Bruno Koppitz, sowie dem Diözesanpfarrerpräses Wolfgang Kretschmer aus Augsburg.

Genügend Räume für die Gruppen

Entstanden ist die Kolpingsfamilie Oberstdorf aus dem um 1900 gegründeten katholischen Gesellenvereins. Vereinslokal war damals der Gasthof Adler. Als Glücksfall betrachtet es der Verein, dass 1960 Theodor Huber sein Bauernhaus der Kolpingfamilie vermachte. 1976 konnte dann das „neue Kolpinghaus“ in der Oberen Bahnhofstraße bezogen werden. Dort stehen nach der Generalsanierung und dem Anbau nun genügend Räumlichkeiten für alle Gruppen der Kolpingsfamilie zur Verfügung. Seit 1999 ist dort der regelmäßig stattfindende Kolping-Kinderkleider-Basar beheimatet. Zudem treffen sich zwei Jugendgruppen und der Kolpingschor. Jeden letzten Mittwoch im Monat wird zudem um 20 Uhr ein „Schtiibleshuigare“ angeboten, eine Art offenes Treffen zum gemütlichen Austausch für Mitglieder und Interessierte.

Ebenso beherbergt das Kolpinghaus fünf Wohnungen, die zu einem sozialen Mietzins Oberstdorfer Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt werden.

Lesen Sie auch

Fest in Weitnau Am Wochenende: Musikkapelle und Feuerwehr feiern in Weitnau

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu