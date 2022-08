59-Jährige aus Sonthofen fällt auf Betrüger herein: Täter gibt sich als Tochter aus

Eine Frau aus Sonthofen ist auf einen Betrug hereingefallen und hat so einen vierstelligen Betrag verloren. Die Betrüger schlugen mit einer bekannten Masche zu.

02.08.2022 | Stand: 13:34 Uhr

In Sonthofen ist eine 59-Jährige auf Betrüger hereingefallen, die sich als ihre Tochter ausgaben. Laut Polizei hatten sich die Täter über eine gängige Nachrichtenapp unter einer unbekannten Nummer bei ihr gemeldet. Dabei gaben sie sich als ihre Tochter aus und erklärte, dass ihr altes Handy kaputt sei, weshalb sie nun eine neue Nummer habe.

Sonthofenerin fällt auf Betrüger herein: Schwindel erst am nächsten Tag aufgefallen

Dann forderten die Betrüger die 59-Jährige auf, für sie Rechnungen im vierstelligen Bereich zu bezahlen, da sie sich mit ihrem neuen Handy nicht im Onlinebanking anmelden könne. Die Frau fiel auf den Schwindel herein und überwies das Geld direkt an die Betrüger. Erst als am nächsten Tag weitere Forderungen gestellt wurden, wurde die Frau stutzig und meldete sich bei der Polizei.

