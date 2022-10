61.000 Mini-Modelle! Die Geschichte hinter den Sonthofer Weltrekord-Sammlern

Die Minimobil-Ausstellung von Gaby und Hannes Böck in Sonthofen feiert Jubiläum. Kuriose Modelle, irre Begegnungen und die Grenzen ihrer Leidenschaft.

30.10.2022

Titanic, Eiffelturm und das erste Weltmeister-Auto von Michael Schumacher. Hindenburg, Ducati und Milka-Milchlaster. „Jedes ist ein Unikat. Ich hänge an jedem Trumm und möchte nicht ein einziges Modell herausheben“, sagt Hannes Böck. „Keins der Kinder möchte ich missen. Erst recht nicht nach so einer langen Zeit.“ Der 74-Jährige betreibt mit seiner Frau Gaby seit 25 Jahren die Minimobil-Ausstellung in Sonthofen.

Oder wie Böck es formuliert: „Ich bin der leidenschaftliche Sammler, Gaby die gute Seele, die die Geschäfte führt.“ Das ist auch an diesem Tag so, als wir die Böcks anlässlich des Jubiläums treffen.

Seit 2001 sind die Böcks im Guinnessbuch der Weltrekorde

9144 Tage alt ist die Ausstellung in der Kreisstadt nun. 25.000 Fahrzeug- und Schiffsmodelle sowie unzählige Exemplare aus der Raum- und Luftfahrt sind permanent ausgestellt. Insgesamt umfasst die imposante Sammlung 61.000 Modelle – Weltrekord. Das wurde dem Ehepaar 2001 von Prüfern beurkundet und bescherte den Böcks den Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde.

„Wir hätten in der Anfangszeit nie gedacht, dass daraus so eine große Ausstellung wird“, sagt Gaby Böck. Die Basis der Sammelleidenschaft findet ihre Wurzel in der Familie Hannes Böcks, dessen Großmutter passionierte Sammlerin war – das belegen noch heute deren Puppen am Eingang des Museums. „Es war schon immer eine bestimmte Menge an Modellen da, weil ich eines Tages etwas damit machen wollte“, sagt Böck. „Es ging mir nie direkt um das Sammeln, sondern um die Teile selbst. Vor allem um das technische Interesse daran. Und im Grunde will jeder Sammler doch ein eigenes kleines Museum haben.“

„Viele Männer, die als Besucher zu uns kommen, beneiden mich nicht wegen der Modelle, sondern wegen der Frau, die das mitträgt“, sagt Hannes Böck. Der ehemalige Bauunternehmer und seine Ehefrau Gaby führen seit 25 Jahren die „Minimobil-Ausstellung“ in Sonthofen auf 500 Quadratmetern, stehen damit im Guinnesbuch der Weltrekorde und haben noch lange nicht genug von ihrem Hobby. Bild: Ronald Maior

Zu der Zeit, Mitte der 1990er Jahre, wurden die durch das Bauunternehmen der Familie genutzten Räumlichkeiten frei – Gaby hatte den Gedanken, das Hobby ihres Mannes auch zu ihrem zu machen. Die Idee war geboren.

"Minimobil-Ausstellung": Eröffnung 1997 mit 10.000 Modellen

Bei der Premiere eröffneten die Böcks am 13. Oktober 1997 mit 10.000 Modellen auf 250 Quadratmetern. Heute sind mehr als doppelt so viele Stücke auf drei Stockwerken und 500 Quadratmetern ausgestellt. Kein Modell gibt es doppelt. Jedes ist Zeugnis der Detailverliebtheit. Vom kolossalen Zwei-Meter-Zeppelin bis zum mickrigen Mofa: Hannes Böck sammelt leidenschaftlich, pflegt akribisch und archiviert akkurat.

„Es steckt immens viel Arbeit dahinter, aber die Leidenschaft ist unersättlich“, sagt Böck. „Viele Männer sagen, sie beneiden mich nicht um die Modelle, sondern um die Frau, die das mitträgt.“ Denn seit der ersten Stunde leitet Gaby Böck die Geschicke des Mini-Imperiums. Ihr Ehemann trennte bis zu seinem Ruhestand als Geschäftsführer der Baufirma Beruf und Hobby strikt. Gaby Böck: „Es war klar, dass es nur so funktionieren kann. Nach einem Tag in der Firma ist Hannes nach Hause gekommen und hat abends nach Modellen geschaut oder archiviert. Als Einnahmequelle war die Ausstellung auch nie gedacht.“ Das ist bis heute so geblieben.

Kuriose Eintrittspreise, besondere Begegnungen

Das erkennt man auch an den moderat bis kuriosen Eintrittspreisen von sieben Euro für Erwachsene und 0,01 Euro pro Zentimeter bei Jugendlichen unter 14 Jahren – richtig gelesen! „Wir stecken so viel Herzblut rein und wir wollten, dass die Menschen genau das erkennen, und nicht, dass sie viel Geld da lassen“, sagt die 68-Jährige. „Außerdem haben wir selbst fünf Kinder und wissen, wie teuer ein Familienausflug sein kann. Deshalb zahlt ein 1,08 Meter großer Knirps auch nur 1,08 Euro.“

Kurios waren mitunter auch die Begegnungen in 25 Jahren „Minimobil-Museum“. Ob Notarzt-Einsätze nach Kreislaufproblemen emotional bewegter Gäste, auf mysteriöse Weise abhandengekommene Modelle oder ehemalige Polizisten, die einen früheren Streifenwagen unter den Modellen erkannten und erwerben wollten: „Denkwürdige Geschichten haben wir zuhauf erlebt“, sagt Gaby Böck. „Das wird immer bleiben. Darum ging es uns auch immer mehr um die Begegnungen und Erzählungen. Es kommen Fremde, die meisten gehen aber als Freunde.“

Und diese kommen wieder – auch nach der Pandemie. „Das Ganze hat sich in den vergangenen Jahren natürlich alles verändert. Aber wenn wir hier volle Hütte haben, ist die Atmosphäre beeindruckend“, sagt Gaby Böck. Das soll auch so bleiben. Ein Ausbau ist deshalb nicht vorgesehen, auch wenn die Böcks mit ihrer Sammlung die bombastische Fläche von 2500 Quadratmetern füllen könnten. „Würde ein Mensch jede Sekunde ein Modell zählen, bräuchte er für das ganze Depot drei Tage“, sagt Hannes Böck und Gaby ergänzt: „Deshalb hat er auch jedes Modell in seinem Kopf abgespeichert. Wenn wir keinen Spaß mehr haben, erst dann ist hier Schluss.“