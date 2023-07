750 Athleten in Sonthofen! Turnerjugend-Event wird zum Volltreffer

Beim Turnerjugend-Treffen messen sich 750 Athleten an fünf Wettkampfstätten. 50 Helfer und 26 Kampfrichter sorgen für einen geschmeidigen Ablauf.

Es wehte ein Hauch vom Deutschen Sportfest durch die Kreisstadt. Beim 57. Allgäuer Turnerjugend-Treffen in Sonthofen elektrisierten 28 Vereine mit 64 Teams und 750 Teilnehmern hunderte Zuschauer, die an die fünf Wettkampfstätten gekommen waren. Der traumhafte Sommertag in der Sportstadt sorgte für den perfekten Rahmen.

Urgestein Gerd Freudenberg lobt den TSV Sonthofen

Gerd Freudenberg, Turner-Urgestein und Ehrenmitglied des TSV Sonthofen, freute sich über die Atmosphäre und darüber, dass Abteilungsleiter Norbert Just „dieses Treffen der Turnerjugend wieder nach Sonthofen holen konnte.“ Das letzte Mal fand es 1991 in der Kreisstadt statt. Damals ging es noch über drei Tage mit Begrüßung mit Lagerfeuer, mit Abschlussgottesdienst und mit Übernachtung in Schulen.

„Auch wenn es heute nur ein Tag ist, ist es sehr viel Arbeit. Großer Dank an Norbert und seine über 50 Helfern“, sagte Freudenberg. Schließlich musste der TSV die Sportstätten am Wonnemar, in der Baumit-Arena, der Gymnasium-Turnhalle, der Allgäu-Sporthalle und am evangelischen Gemeindezentrum für die „Mehrkampfdisziplinen“, wie Bodenturnen mit oder ohne Kasten, Tanzen, Gymnastik, Schwimmen, Laufen, Medizin-/Ballweitwurf und Singen bereitstellen.

Kampfrichter loben die Veranstaltung

Einer der 26 Kampfrichter im Einsatz, Franz Neuert (Landeskampfrichter/TV Kempten), weiß um den Wert des Events: „Das ist ein Gewinn für die Vereinsarbeit, weil es die Turner zusammenschweißt. Als Team, im Verein und vereinsübergreifend, Turner sind eine große Familie.“ Dieser Charakter war auch bei den Vorführungen zu spüren. Als Zuschauer unterstützten die Teams alle Kontrahenten gleichermaßen mit überschwänglichem Jubel. So huschte den Wettkämpfern selbst nach Fehlern ein glückliches Lächeln über das Gesicht.

Die jüngeren Turner saßen beim Bodenturnen, beim Tanzen und der Gymnastik um die Wettkampfflächen und bestaunten gebannt die Vorführungen. Die Darbietungen der Junioren und der Erwachsenen in der Turner-Gruppen-Meisterschaft (TGM) waren für den Nachwuchs inspirierend und motivierend.

Elektrisierende Einlagen zur Siegerehrung

Am Ende des langen Tages wurde die Siegerehrung von „Basti und Kathrin“ mit Show-Einlagen der besten und kreativsten Teams zelebriert. Der Auftakt der Show Acts war den Gastgebern vom TSV Sonthofen mit Vorführungen am Kasten vorbehalten. Der TSV Dietmannsried (Turner-Gruppen-Wettkampf) präsentierte mit seinem Erwachsenenteam turnathletische Darbietungen am Boden. Die Kinder des TSV Vaterstetten (KGW) beeindruckten mit einer gekonnten Boden-/Kasten-Vorführung und die Kleinsten des TSG Pasing (KGW) tanzten eine märchenhafte Aladin-Show.

Die TGW-Junioren des TV Haldenwang brannten ein Feuerwerk der Turnkunst an Boden und Kasten ab und als Höhepunkt präsentierte Dietmannsried mit dem TGM-Team und frisch gebackenem Allgäuer Meister eine feine Bodenkür. Diese Gruppe war zudem die älteste Teilnehmergruppe. „Sie besteht seit 1991 und hat in wechselnder Besetzung bereits 80 Wettkämpfe absolviert“, sagte Trainer und Akteur Florian Bircheneder.

Den Schlusspunkt der Einlagen setzte der deutsche Vizemeister TV Augsburg mit einer faszinierenden Show am Boden und Kasten. Der Applaus für alle Darbietungen war gewaltig. Ralf Krieger (Gauvorsitzender Turngau Allgäu) und Patricia Argauer (Vorsitzende der BTJ im Turngau Allgäu) dankten dem TSV Sonthofen für die erfolgreiche Durchführung dieses Mega-Jugendturn-Events. Denn der nimmermüde Norbert Just ließ sich nicht einmal von einem großen Stromausfall am Vormittag aus der Ruhe bringen.