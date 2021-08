Mit 78 Jahren auf dem Surfboard über den Alpsee sausen - "Das macht süchtig"

Dorothea Hoffmann-Eichstaedt aus Immenstadt-Bühl hat im Windsurfen ihr Hobby gefunden. Trotz eines gefährlichen Unfalls hat sie das Board nicht aufgegeben.

Der Wind fährt Dorothea Hoffmann-Eichstaedt durchs Haar. Er ist ihre Antriebskraft, wenn sie über die Wellen des Alpsees saust. Das Windsurfen ist eine der Leidenschaften der 78-Jährigen aus Immenstadt-Bühl. Von ihrer Terrasse hat sie einen guten Ausblick auf den See. Dieses Jahr sei sie schon zehn bis 15 Mal auf dem Brett gestanden. Ihr Alter hat sie davon nicht abgehalten. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie von den Herausforderungen des Sports, von einem gefährlichen Unfall und vom Windsurfen als Philosophie.

Mit 50 Jahren hat Hoffmann mit dem Windsurfen angefangen. Die gebürtige Wilhelmshavenerin wohnte zu dem Zeitpunkt bereits seit über zehn Jahren im Allgäu und arbeitete als Lehrerin in Sonthofen. Auf das Brett gebracht hat sie ihr damals 14-jähriger Sohn. Der habe an einem Schüleraustausch mit Frankreich teilgenommen und sei in Nizza mit der Sportart in Berührung gekommen. „Mein Sohn war ganz begeistert“, sagt Hoffmann. „Da habe ich gedacht, ’das könnte ich auch probieren.’“

78-jährige Windsurferin vom Alpsee: neue Herausforderungen im Alter

Doch aller Anfang ist schwer: Hoffmann fällt immer wieder ins Wasser. „Mein Sohn hat gesagt: ’Mama, das lernst du nicht’“, erzählt die 78-Jährige. „Das hat mich angestachelt.“ Mittlerweile surft sie seit fast 30 Jahren. Nun gehe es ihr darum, das Niveau zu halten. „Die Krux des Alters ist, dass man dafür mehr Zeit investieren muss“, sagt sie. Eine Hürde für sie: „Ich will nicht ins Wasser fallen.“ Das Segel wieder aufzuziehen, kostet Kraft. „Diese Plackerei kann ich mir nicht leisten.“

Was sie am Windsurfen so fasziniere, sei das sogenannte Gleiten. Dafür brauche es eine Windgeschwindigkeit von circa zwölf Knoten. Im richtigen Winkel zum Wind hebt sich das Board vorne und liegt nur noch im hinteren Teil auf der Wasseroberfläche auf. So gleitet das Brett mit wenig Reibung über den See. Hoffmann strahlt, als sie davon erzählt. „Dieses Sausen über die Wellen – das macht süchtig.“

Gefährlicher Unfall hält 78-jährige Rentnerin aus Immenstadt nicht vom Windsurfen ab

Die 78-Jährige hat allerdings schon am eigenen Leib erfahren, dass der Sport Risiken mit sich bringt. Vor zehn Jahren wurde sie bei einem Unfall in der Türkei verletzt. Es sei ein Tag mit starkem Wind gewesen. „Ich stand am Ufer im Wasser, als ich den Mast eines anderen Surfers auf den Kopf bekam.“ Hoffmann habe das Bewusstsein verloren und eine Gehirnerschütterung erlitten. In den Wochen nach dem Unfall habe sie immer wieder neurologische Ausfälle gehabt. „Ich dachte, ich hätte meinen Arm nach vorne gestreckt, dabei war er hier seitlich“, erklärt sie und macht die Positionen vor. Schließlich sei sie zum Arzt gegangen. Der habe eine Hirnblutung festgestellt. „Der Arzt hat gesagt: ’Sie schweben in Lebensgefahr’“, erzählt Hoffmann. Sie musste sofort operiert werden. „Noch in demselben Jahr stand ich wieder auf dem Surfboard“, sagt Hoffmann und lacht.

Den Erfahrungen mit dem Windsurfen kann die Rentnerin sogar etwas Philosophisches abgewinnen. Sie nennt das Beispiel einer Kurvenfahrt. „Da muss ich entscheiden: Lasse ich mich ins Wasser fallen und fange wieder von vorne an oder stehe ich das mit Kraft durch?“ Ähnlich sei es im gemeinsamen Leben mit dem Partner. Allerdings treffe sie die Entscheidung auf dem Surfboard innerhalb von Sekundenbruchteilen.

78-jährige Windsurferin aus Immenstadt träumt von neuer Sportart

Negative Erfahrungen mit anderen Surfern aufgrund ihres Alters habe sie nicht gemacht. Ihre Freundin sei sogar bereits über 80 und gehe nach wie vor zum Windsurfen auf den Alpsee. Hoffmann habe zudem von der neuen Sportart des Wing-Surfens gehört. „Die Leute reden nicht vom Gleiten, sondern vom Fliegen“, sagt die 78-Jährige sichtlich begeistert. „Das ist der Traum.“ In die Tat umsetzen werde sie das wohl nicht, sagt Hoffmann. Wenn ihr eines Tages die Kraft nicht mehr zum Windsurfen reicht, werde sie mit dem Stand-Up-Paddle-Board auf dem Alpsee unterwegs sein. Das Wasser scheint ihr Element zu sein.

