80 Jahre alte Wasserleitungen in Sonthofen werden erneuert

Bauarbeiten in Sonthofer Theodor-Aufsberg-Straße dauern noch bis zum Ende des Monats an. Aber es gibt auch eine Chance für die Anwohnner.

27.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Da die Wasserleitungen schon fast 80 Jahre alt sind, mussten jetzt Leitungen in der Theodor-Aufsberg-Straße in Sonthofen neu verlegt werden. Auf einer Länge von 160 Metern wurde die Straße aufgerissen und neue Leitungen verlegt. Der Auslöser war ein Wasserrohrbruch. Eine Reparatur war nicht möglich, da die Wasserleitung unter einer Garage lag. „Zusätzlich hatten die Anwohner die Chance, einen eigenen Hausanschluss zu bekommen. (Lesen Sie auch: B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang wird im April saniert)

Anwohner bekommen einen eigenen Wasseranschluss

Bisher erfolgte die Wasserversorgung durch einen Gemeinschaftsanschluss,“ teilt Kerstin Spiegelt von der Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Um einen eigenen Wasseranschluss zu bekommen, wird die Leitung vom Keller des Anwesens durch die Erde zur Hauptwasserleitung verlegt und dort angeschlossen. Beim Verlegen der Leitung brach der Graben und damit auch Asphaltteile am Rand des Grabens wegen des schlechten Zustands des Untergrunds immer wieder ein. Dies machte es jetzt notwendig, den Graben vor den Asphaltarbeiten zu verbreitern und neu zu asphaltieren. Ob die ganze Straße neu asphaltiert wird, ist noch nicht klar. Die Bauarbeiten in der Theodor-Aufsberg-Straße dauern noch bis Ende des Monats an.

