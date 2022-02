A „Lüsbüe“ blickt zurück: Geschichten über Hindelang von Wolfgang Keßler

Wolfgang Keßler, Vorsitzender des Hindelanger Heimatdienstes, verbindet in „A Leabe lông“ Geschichte und Geschichten des Ostrachtals mit persönlichen Gedanken.

Woher stammt der Name Hindelang? Geht er auf das Adelsgeschlecht der Herren von Hundilanc zurück, die im 11. und 12. Jahrhundert im Ostrachtal residierten und in ihrem Wappenschild einen aufsteigenden Hund mit langem Schwanze führten?

Oder lässt sich der Name von dem alten Begriff „Wang“ ableiten, einer Lichtung inmitten eines großen Waldes, den Jäger aus dem Illertal aufsuchten, weil dort so viele „Hinden“ ästen, wie im Altgermanischen Hirschkühe bezeichnet wurden?

Oder kommt der Name von einem Jäger namens Huntilo, der auf diesem Wang zum Jagen ging, oder einem Alemannen namens Hundo, der den Wang mit seiner Sippe besiedelte?

Wolfgang Keßler hat „Märchen, Legende und Wahrheit“ über den Namensursprung von Hindelang zusammengefasst. Der Beitrag ist nur einer von vielen aus dem Buch „A Leabe lông“, das soeben im Ursus-Verlag erschienen ist.

Liebeserklärung ans Ostrachtal

Das Werk des langjährigen Vorsitzenden des Bad Hindelanger Heimatdienstes ist vor allem eine Liebeserklärung an das Ostrachtal, dessen Menschen, ihre Geschichte, ihr Brauchtum und ihre Mundart. Es ist aber auch ein sehr persönliches Bekenntnis. Es spart selbst schwere Schicksalsschläge, die Keßler erlebt hat, nicht aus. So erzählt denn das letzte der sechs Kapitel „Vom groaße Leid“, und findet doch im Schmerz noch einen Strohhalm der Hoffnung: die Familie und die schöne Heimat. Der Heimat ist denn auch das erste und umfangreichste Kapitel gewidmet. Es füllt mehr als die Hälfte des Buches. Neben humorvollen Mundartgedichten wie dem Wunsch, wie ein „Lüsbüe“ zu sein, finden sich Berichte über das Handwerk im Ostrachtal oder sieben verschwundene Brauereien.

Verlorene und wiederbelebte Bräuche

In seinem Vorwort erinnert Wolfgang Keßler (71) an verlorene und wiederbelebte Bräuche, an Gepflogenheiten und Trachten, die sich gewandelt haben, aber auch an Kulturgüter und Eigenheiten, die es vor Einflüssen und Trends zu erhalten und zu pflegen und zu bewahren gilt: etwa Mundart und Liedgut des Ostrachtales. „Schauen wir gerade heute auf unsere Werte und handeln wir danach – „it allam si bucke, uf’s eigene gugge.“ So empfiehlt Wolfgang Keßler in einem Beitrag: „Und Tschüss mit dem Tschüss“. Denn wenn er dieses Wort von einem „Inghuimischa“ höre, erklärt Wolfgang Keßler, „nô schtellt es mir d’ Hôôr üf“.

Jäger und Wildschützen

Weitere Kapitel des Buches beschwören „ôlte Zita“ herauf mit Geschichten von Jägern und Wildschützen und dem Prinzregenten oder würdigen „gwießa Lit“, die im Ostrachtal Spuren hinterlassen haben, wie die Heimatdichterin Toni Gassner-Wechs, Karl Otto Hafner, dem die Pflege der Mundartlieder am Herzen lag, und Prinzessin Hella von Bayern.

Am Ende des Buches kreisen die Gedanken um den „Si vum Leabe“, und Wolfgang Keßler kommt zu dem Schluss:

„Wie’s nôch isam Leabe wierd weare

und sing sott,

ka i dr it sage,

dees weiß bloaß dr Gott.

Drum glöübet Lit

odr öü it,

i d’ höll und de Himl

isch’s allat gli wit.

’s wiert allat so sing,

’s wiert alls witer gông

in isar schiene Huimat,

z’ Hindelông.“

Neuerscheinung: Wolfgang Keßler, A Leabe lông, Gedichte und Geschichten, Hardcover, 170 Seiten mit zahlreichen Schwarzweiß- und Farbfotos, Ursus-Verlag, 14,80 Euro, erhältlich im Buchhandel.

Der Heimatdienst Hindelang.

