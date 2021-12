Ab Weihnachten bieten Oberallgäuer Kinos wieder volles Programm

Auf schärfere Corona-Regeln haben Oberallgäuer Filmtheater mit reduzierten Öffnungszeiten und Schließungen reagiert. Während der Festtage locken neue Angebote.

Tageweise geschlossen oder ganz zu: Die Kinobetreiber im Oberallgäu haben in den vergangenen Wochen auf die coronabedingt spärliche Nachfrage reagiert, indem sie die Öffnungszeiten reduziert haben. Das „Loft“ in Oberstdorf hatte Anfang November seine Türen komplett geschlossen. Ab Weihnachten wollen aber alle Häuser wieder ein reguläres Programm anbieten.

Hoffnungen ruhen auf "Spiderman"

Stephan Deidl von der „Filmburg“ in Sonthofen setzt große Hoffnungen auf „Spider-Man“, der in dieser Woche angelaufen ist und ein „Kassenschlager“ werden könnte. Auch „The Matrix 4“, der am 23. Dezember bundesweit startet, könne Besucher anlocken. Für die Familie plant er mit dem Animationsfilm „Encanto“. Für die Kleineren könnte er sich „Lauras Stern“ vorstellen – ebenso wie Ildikó Seitz vom Union-Filmtheater.

Doku über das teuerste Kunstwerk der Welt

Zu Weihnachten zeigt sie mit ihrem Mann „House of Gucci“ mit „Lady Gaga“. Es folgt der Dokumentarfilm „The Lost Leonardo“ über ein Gemälde, das als teuerstes Kunstwerk der Welt gilt und – möglicherweise – von Leonardo da Vinci stammt. Geplant sind weiter die Filme „Ein Festtag“ und „Das Land meines Vaters“ sowie die Tragikomödie „Der Schein trügt“ und die Komödie „Das schwarze Quadrat“.

Mord an einem Modeschöpfer

Alexa Schwendinger vom „Loft“ in Oberstdorf setzt ebenso auf das „House of Gucci“, wo es um die Ermordung des Modeschöpfers Maurizio Gucci geht. Vielleicht zeigt sie auch noch das „Kaiserschmarrndrama“ mit Sebastian Bezzel und den neuen „James Bond – Keine Zeit zu sterben“.

Hintergründige Komödie

Im Oberstdorfer Kurfilmtheater wird „Contra“ mit Christoph Maria Herbst zu sehen sein – „ein toller Film, eine Komödie, sehr hintergründig“, so Kinobesitzer Florian Stiglhofer. Wieder geplant: „Im Berg dahuim“, aber auch die aktuelle Romanze „Eiffel in Love“. In Richtung Silvester sei „À la Carte“ vorgesehen: „eine pfiffige Actionkomödie“. Auch einige Kinderfilme stehen auf dem Programm.

Große Hürde 2G-plus-Regel

Eine große Hürde für einen Kinobesuch war und ist generell die 2G-plus-Regelung, sind sich die Kinobesitzer einig. Sobald die Vorgabe „geimpft, genesen plus ein zertifizierter Test“ bekannt wurde, sei der Umsatz „im Keller“ gewesen, sagt Florian Stiglhofer. Besonders schwierig seien die Testungen. So hätten etwa am Wochenende die Testzentren ja nicht durchgehend geöffnet. „Eine ganz, ganz unschöne Situation“, bekräftigt er. In den vergangenen drei Wochen hätte er am Tag nur eine Vorstellung angeboten – sonst sind es zwei, am Wochenende sogar drei. Und selbst die eine Vorstellung sei schon mal ausgefallen, „weil keiner kam“. Oder es sei eine Person gekommen, die aber nicht allein im Kino hätte sitzen wollen.

"Logistisch nicht zu stemmen"

Einen Test im Kino anzubieten, sei „logistisch nicht zu stemmen“, meint Stephan Deidl von der „Filmburg“. Einige Kollegen und Kolleginnen hätten es ausprobiert, aber es habe „nicht funktioniert“. Das habe sich aus den Berichten bei den (virtuellen) Sitzungen vom Hauptverband der Deutschen Filmtheater ergeben. Deidl hat aber noch Glück im Unglück, denn das Restaurant „’s Handwerk“ schräg gegenüber von seinem Kino sei ein Testzentrum, das man ohne Termin aufsuchen könne und das auch am Abend geöffnet habe: „Das hilft uns wahnsinnig“. Was ihm aber sauer aufstößt: „Dass Kinder und Jugendliche von der Kultur ausgeschlossen werden.“ Denn Kinder ab zwölf Jahren fallen unter die 2G-plus-Regelung, von ihnen sind bis jetzt nur wenige geimpft.

Verunsicherte Menschen

Ildikó Seitz vom Union-Filmtheater musste ebenfalls die Erfahrung machen, dass kaum jemand gekommen ist. Sie befürchtet jedoch, dass daran nicht nur 2G-Plus schuld ist. „Manche Leute sind durch die gegenwärtige Lage verunsichert und mögen sich nicht in geschlossenen Räumen aufhalten.“ Sie könne das gut verstehen, nicht aber die Einschränkungen für Kinos. Ildikó Seitz verweist auf eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, wonach Messungen von Aerosol-Ausbreitungen in Kinos ergeben hätten, dass Kinos kein hohes Infektionsrisiko darstellen.

"Mit zweierlei Maß gemessen"

Davon ist auch Florian Stiglhofer überzeugt. Er kann es nicht verstehen, dass für den Besuch eines Restaurants die 2G-Regelung ausreicht, wo die Gäste am Tisch miteinander reden und die Maske abnehmen dürfen. In den Kinos dagegen werde nicht gesprochen und alle Besucher schauen in eine Richtung, argumentiert auch Stephan Deidl. „Da wird mit zweierlei Maß gemessen.“

"Total hirnrissig"

Florian Stiglhofer argwöhnt, dass „bei uns der Lobbyverband nicht so groß ist“. Alexa Schwendinger findet die derzeit geltenden Regelungen ebenfalls „total hirnrissig“. Die in dieser Woche verkündete Erleichterung, dass Menschen mit einer Boosterimpfung nach 15 Tagen keinen Test mehr brauchen, sei immerhin „schon mal ganz gut“, so Ildikó Seitz. „Aber das sind ja nicht so viele“, gibt der Sonthofer Kinochef Deidl zu bedenken.

