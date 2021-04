Abschied mit Applaus: Wie Fußballtrainer Stefan Keller zum Kult-Coach wurde

2010 hat Stefan Keller das letzte Mal eine Trainerbank verlassen. Als Coach erfolgreich, als Spieler beliebt: Heute blickt er auf viele Sternstunden zurück.

Den Abschied von Stefan Keller von der Trainerbank könnte man auch unter den Titel „Doppelt hält besser“ setzen. Der 54-Jährige hatte gleich zwei „letzte Spiele“ – und das sogar beim selben Verein. Das offizielle Abschiedsspiel des Sonthofer Erfolgscoaches fand am 31. Mai 2008 in Rosenheim statt. Da die Kreisstädter nach einer „ordentlichen Saison“ schon den Klassenerhalt in der Landesliga Süd unter Dach und Fach gebracht hatten, konnten sie das Spiel vergleichsweise locker angehen. Die Rückfahrt wurde daher genutzt, um mit Kuchen den Abschied ihres Trainers zu feiern.