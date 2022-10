Achtjähriger stürzt in Missen-Wilhams vom Balkon

In Missen-Wilhams (Oberallgäu) ist ein Achtjähriger von einem Balkon gestürzt. Wie kam es zu dem Unfall?

07.10.2022 | Stand: 12:54 Uhr

In Missen-Wilhams ist am Donnerstag ein Achtjähriger von einem Balkon gestürzt. Die Polizei beschreibt, wie es zu dem Unfall kam: Ein Buntstift ist wohl vom Tisch gerollt und in den Garten gefallen. Nachdem der Junge schauen wollte, wohin sein Stift verschwunden war und er sich dazuüber das Balkongeländer beugte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte circa drei Meter in die Tiefe auf den Rasen.

Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der schwerverletzte Junge mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

