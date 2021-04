Achtung Autofahrer: Sanierung der Stadtspange in Immenstadt geht weiter

Ab 26. April wird die Bahnhofstraße aufgegraben und der Verkehr in Immenstadt umgeleitet. Doch die Verbindung zur Sonthofener Straße ist wieder offen.

24.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Sanierung der Immenstädter Stadtspange geht in eine neue Phase: Wurde bisher rund um die Abzweigung Richtung St. Nikolauskirche/Jahnstraße nur der Asphalt erneuert, graben sich die Bauarbeiter jetzt in die Tiefe. Ab nächster Woche beginnen die Arbeiten in der Bahnhofstraße.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll ab Samstagabend, 24. April, die Kreuzung Mittagstraße/Stadtspange wieder frei sein. Dann können die Autofahrer über die Jahnstraße zur Sonthofener Straße und umgekehrt fahren. Das erleichtert den Verkehr, der aus oder nach Richtung Oberstaufen und dem Oberallgäuer Süden rollt. Auch das Teilstück bis zur Zufahrt der Bahnhofs-Tiefgarage ist frei. In den vergangenen Tagen war die Zufahrt wiederholt blockiert.

In der Bahnhofstraße starten ab dem Berufsschul-Kreisel am Montag, 26. April, bis Ende Juni umfangreiche Tiefbauarbeiten. Dann kann dort nur noch zum Bahnhof oder der Post stadteinwärts gefahren werden. Außerdem ist die Durchfahrt Luitpoldstraße gesperrt, weil dort die Wasserleitung erneuert wird. In der Bahnhofstraße werden bis Ende Juni Wasserleitungen und Kanäle erneuert. Laut der Stadtverwaltung soll aber der Anliegerverkehr trotzdem die meiste Zeit einspurig möglich sein. Gesperrt bleibt jedoch die Durchfahrt auf dieser wichtigen Verbindung. Die Umleitung führt von Westen her über die Missener-, Montfort-, Schützen- und Kemptener Straße schließlich auf die B19.

In diesem Jahr ist die Sanierung der Stadtspange mit Kosten von 920 000 Euro veranschlagt. In den kommenden Jahren geht es in der Sonthofener Straße bis zum Roßkopf-Kreisel weiter. Insgesamt wird die Sanierung vermutlich über vier Millionen Euro verschlingen.