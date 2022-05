Achtung: Die Borkenkäfer schwärmen wieder im Allgäu aus

Das Forstamt appelliert an Waldbesitzer im Ober- und Westallgäu, ihre Baumbestände ab sofort regelmäßig zu überprüfen. Befallene Fischten müssen schnell raus.

28.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Bedingt durch die Wärme und Trockenheit der vergangenen Wochen setzt nun der Schwärmflug der Borkenkäfer ein. Davor warnt das Amt für Landwirtschaft und Forsten Kempten. So wurde in den beiden Borkenkäferfallen in Wertach und Hergensweiler die Vorwarnstufe von 1000 Borkenkäfern pro Falle überschritten.

Deshalb appellieren Förster wie Marcus Fischer, Leiter des Forstreviers Lindenberg, an alle Waldbesitzer: „Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Fichtenbestände auf Bohrmehl.“ Die Waldbauern sollten mit der Käfersuche bei noch nicht aufgearbeiteten Windwürfen beginnen und besonders das Umfeld von Käfernestern aus dem Vorjahr überprüfen. Nur durch eine schnelle Aufarbeitung und zeitnahen Abtransport könne eine Massenvermehrung verhindert werden.

Es gibt auch eine Förderung für Waldbesitzer

Behördenleiter Simon Östreicher erwartet in diesem Jahr eine hohe Gefahr durch die Schadinsekten: „Der extrem trockene März und die starke Fichtenblüte haben die Bäume geschwächt. Deshalb steigt ihre Anfälligkeit.“ Um die Käferbäume frühzeitig zu erkennen, werden im gesamten Amtsgebiet zusätzlich „Borkenkäfer-Scouts“ eingesetzt. Sie erfassen die Käferbäume mit GPS und markieren sie mit Forstmarkierfarbe. Frischer Borkenkäferbefall ist an braunem Bohrmehl, einem grünen Nadelteppich auf dem Boden, Harztropfen am Baumstamm und einer rötlichen Verfärbung der Baumkrone erkennbar. Waldbesitzer erhalten eine Förderung für die Aufarbeitung von Käferholz. Infos geben die Revierleiter der Forstverwaltung, Hilfe bei der Aufarbeitung bieten die Forstbetriebsgemeinschaften an.

Lesen Sie auch:

Bayerische Wälder nach Dürrejahren erholt

Lesen Sie auch

Nach dem Winter Allgäuer Forstbetrieb: Mit einer App dem Borkenkäfer auf der Spur

Borkenkäfer in Bayern 2021: Staatsforsten und Wälder weniger betroffen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".