Diese Adventsveranstaltungen finden im Dezember in Sonthofen wieder statt

In der Vorweihnachtszeit finden nach zwei Jahren Pause wieder viele traditionelle Veranstaltungen in Sonthofen statt. Ein Überblick über das Angebot.

01.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der diesjährige Advent in Sonthofen bietet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zahlreiche Veranstaltungen, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Übersicht über die anstehenden Termine in den nächsten Wochen:

Klausenmarkt in Sonthofen: Die Öffnungszeiten

Unter der Regie des Dachverbandes „Arbeitsgemeinschaft Sonthofer Jugendverbände“ (ASJ) organisiert die Stadt von Freitag, 2., bis Dienstag, 6. Dezember, einen Klausenmarkt. Geöffnet ist er am Freitag und Samstag, 2. bis 3. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, Sonntag, 4. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Montag und Dienstag, 5. und 6. Dezember, von 17 bis 22 Uhr im Weihnachtsdorf auf dem Oberen Markt.

Die Mitgliedsvereine der ASJ kümmern sich um Essen und Getränke. Die Einnahmen des Klausenmarkts fließen direkt wieder zurück an die Vereine, die damit einen Teil der hohen Ausgaben während des ganzen Jahres für ihre Arbeit finanzieren können.

Lions-Christkindlestreff

Am dritten Adventswochenende von Samstag, 10., bis Sonntag, 11. Dezember, findet der traditionelle Christkindlestreff der Lions Oberallgäu auf dem Oberen Markt statt. Am Samstag ist dieser von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag im Anschluss an den Nikolaus-Ballonstart auf dem Marktanger ab 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Nikolaus-Ballonstart

Der Nikolaus-Ballonstart ist in Sonthofen ein besonderer Tag in der Vorweihnachtszeit. Er findet am Sonntag, 11. Dezember, ab 10.30 Uhr auf dem Marktanger statt. Der Nikolaus wird dabei von Klausen und Bärbele begleitet und nimmt die Wunschzettel und Weihnachtspost der Kinder in seinem Ballon mit.

Faire Weihnachten

Einen etwas anderen Adventsmarkt präsentiert die Stadt Sonthofen zum Abschluss der Adventsveranstaltungen am Samstag, 17. Dezember. Unter dem Motto „Faire Weihnachten“ bieten Händler Waren an, die biologisch, regional oder fair gehandelt, hergestellt und vertrieben werden. Das Faire Weihnachten findet ebenfalls auf dem Oberen Markt statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 20 Uhr.

Musik und Pferdekutschenfahrten:

Zu allen Adventsmärkten gibt es ein buntes, adventliches Rahmenprogramm. Musikalisch stimmen unter anderem Alphornbläser auf den bevorstehenden Heiligabend ein. Von 13.30 bis 15.30 Uhr können sich die Besucher des Christkindlestreffs sowie der Fairen Weihnacht auf eine winterliche Fahrt mit der Pferdekutsche freuen. Auch die Filmburg Sonthofen wird sich mit einem adventlichen Filmangebot beteiligen. Als besonderen Besuch hat sich auch das Sonthofer Christkind angekündigt, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

