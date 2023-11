So schön wird der neue Adventsmarkt in Wertach zwischen Oberer Mühle und Brunnenmacher

Der Adventsmarkt in Wertach hat 2023 einen neuen Standort: Zwölf Hütten werden an der Oberen Mühle und Beim Brunnenmacher aufgebaut. Ein Überblick.

30.11.2023 | Stand: 10:11 Uhr

Zum ersten Mal öffnet der Adventsmarkt Wertach 2023 Beim Brunnenmacher und an der Oberen Mühle seine Türen. Der Weihnachtsmarkt bildet den Abschluss der Veranstaltungen, die die Gemeinde Wertach in diesem Jahr anlässlich der 600-Jahre-Marktrecht-Feierlichkeiten durchgeführt hat. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Adventsmarkt in Wertach:

Steckbrief: Der Adventsmarkt in Wertach

Name : Wertacher Adventsmarkt-Mitanand

: Wertacher Adventsmarkt-Mitanand Ort : 87497 Wertach, Langgasse 16 (Obere Mühle) und 19 (Beim Brunnenmacher)

: 87497 Wertach, Langgasse 16 (Obere Mühle) und 19 (Beim Brunnenmacher) Termin : 2.12.2023 von 14 bis 20 Uhr

: 2.12.2023 von 14 bis 20 Uhr Umfang: Zwölf Hütten mit Essen und Trinken, Live-Musik, DJs, Mühlradführung

Wann ist Weihnachtsmarkt in Wertach?

Der Adventsmarkt in Wertach findet 2023 erstmals Beim Brunnenmacher und der Oberen Mühle an der Langgasse statt. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 2. Dezember 2023: von 14 bis 20 Uhr

Was wird beim Adventsmarkt in Wertach geboten?

Besucherinnen und Besucher können beim Weihnachtsmarkt in Wertach im Laden des Brunnenmachers und der Oberen Mühle stöbern sowie an zwölf Hütten vorbeischlendern, die rund um das Mühlrad der Oberen Mühle Wertach postiert sind. Zu erwerben gibt es unter anderem Schönes aus Holz, handgefertigte Geschenke und Bastelarbei­ten, Woll­artikel und Heilsteine, Selbstgemachtes aus Obst und Gemüse, Präsentkörbe, Kerzen und Wertacher Markthonig.

Ebenfalls gibt es etwas zu essen und zu trinken - von Grillwürstl und Zwiebelkuchen über Apfelküchle und Honigwaffeln bis hin zur Bio-Gemüsesuppe. Die Bergwacht bietet zudem Feuerzangenbowle an, die Allgäuer GebirgskellereiBeerenglühwein, der Imkerverein Wertach Met und der Touristikförderverein heißen Amaretto.

Gegen 15 Uhr folgt die Aufführung der Flötenkinder und um 16 Uhr die der Jugendkapelle Wertach. Die musikali­schen Einlagen werden umrahmt von zwei Mühlradführungen mit Infos zum größten ober­schlächtigen Mühlrad des Oberallgäus um 14.30 und 15.30 Uhr.

Das Programm beim Weihnachtsmarkt in Wertach auf einen Blick

14.30 Uhr: Mühlradführung

15 Uhr: Kleines Konzert der Flötenkinder Wertach

15.30 Uhr: Mühlradführung

16 Uhr: Kleines Konzert der Jugendmusikkapelle Wertach

Außerdem sorgen DJ Jago und Marcus mit einer besinnlichen und vergnüglichen Musik für vorweihnachtliche Stimmung. „Wir sind bestens gerüstet, auch dank der hilfreichen Tipps des Gewerbevereins Wertach, der den Adventsmarkt bisher realisiert hat", sagen Uschi und Holger Ahlborn, Eigentümer der Oberen Mühle Wertach.

Wo kann man beim Adventsmarkt in Wertach parken?

Wer mit dem Auto zum Adventsmarkt in die Langgasse kommen will, kann laut Veranstalter seinen Wagen am Kreisel in Richtung Kranzegg parken.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zum Weihnachtsmarkt?

Wer mit dem Zug nach Wertach kommen will, sollte am Bahnhof in Oy-Mittelberg aussteigen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier) und weiter mit dem Bus nach Wertach fahren (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Wertach übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Wertach und den Ortsteilen Hinterreute, Vorderreute, Bichel, Enthalb der Ach, Hinterscheid, Vorderschneid, Unter- und Oberellegg und Gereute übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Wertach unter Telefon +498365/702199 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Adventsmarkt in Wertach?

Veranstalter des Adventsmarkts in Wertach sind Uschi und Holger Ahlborn, Eigentümer der Oberen Mühle Wertach.

