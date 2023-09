Alfons Bilgeri zum Ehrenbürger von Balderschwang ernannt

Ehrung des Altbürgermeisters zu seinem 80. Geburtstags. Altlandrat Gebhard Kaiser würdigt die Lebensleistung: „In einer bewegten Zeit Verantwortung übernommen“

Altbürgermeister Alfons Bilgeri ist anlässlich seines 80. Geburtstags im Namen des Gemeinderats zum Ehrenbürger von Balderschwang ernannt worden. Im Rahmen einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Anton und einer Feierstunde wurde Bilgeri für seine Verdienste geehrt. (Lesen Sie auch: Hotelmitarbeiter in Balderschwang können sich digital anmelden)

In der Laudatio sagte Altlandrat Gebhard Kaiser, „die Arbeit im Hochtal von Balderschwang, die Nähe zu den Nachbarn in Österreich und die besondere Geschichte von Balderschwang haben Alfons Bilgeri geprägt“. Er sei im März 1978 zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt worden und habe „in einer bewegten kommunalpolitischen Zeit seit dem 1. Mai 1978 die Verantwortung übernommen“. Alfons Bilgeri habe dazu beigetragen, „dass Balderschwang nicht das fünfte Rad am Wagen in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe wurde“. Die Bereitschaft zur vorbehaltslosen Zusammenarbeit mit den vier Talgemeinden habe großen Respekt und Anerkennung gefunden. „Die Eigenständigkeit zu bewahren war Bilgeri wichtig.“

Oberallgäuer Altlandrat Gebhard Kaiser: "Respekt und höchste Anerkennung"

In seiner Amtszeit als ehrenamtlicher Bürgermeister von 1978 bis 2002 habe er viel vorangebracht. Das verdiene Respekt und höchste Anerkennung, so Kaiser: Er habe seine Kräfte entfaltet für Balderschwang, die Verwaltungsgemeinschaft und das Oberallgäu. Die 24-jährige Amtszeit sei von vielen Maßnahmen geprägt gewesen, darunter Schutz vor Hochwasser, Alpwegebau und Lawinenverbauung, Aufforstung des Schutzwalds, Entwicklung eines Flächennutzungs- und Bebauungsplans, Antrag auf das Prädikat Erholungsort, Neuanschaffung Loipenspurgerät und Langlaufbrücken, Bau einer Kläranlage, Rekultivierung des alten Schuttplatzes, Sanierung der Langlaufloipe, Sicherung und Neubau der Wasserversorgung, Bau einer Leichenhalle, Verbesserung der Landwirtschaft, Bau eines Feuerwehrhauses und Funkalarmierung sowie neue Feuerwehrfahrzeuge und ein neues Gemeindewappen. Die Erschließung des Riedbergpasses sei Voraussetzung für die Entwicklung gewesen.

In schwierigen Situationen Haltung bewahrt

„Die Menschen haben Bilgeri und seiner Arbeit vertraut“, so der Altlandrat: Er sei ein Mensch, „der auch in schwierigen Situationen Haltung bewahrt hat“. Er sei alles „was ein Bürgermeister nicht lernen und studieren kann. Das muss man im Blut haben“.

"Unermüdlicher Einsatz" für Balderschwang

Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle betonte, Alfons Bilgeri habe als Bürgermeister 24 Jahre lang einen „unermüdlichen Einsatz für unsere Gemeinschaft“ gezeigt und tiefe Spuren hinterlassen, „die weit über seine Amtszeit hinausreichen“. Er habe bewiesen, dass wahre Führung nicht nur durch Worte, sondern durch konkrete Taten definiert werde. Seine visionäre, aber auch pragmatische Denkweise und sein Engagement für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger „haben unsere Gemeinde geprägt und sie zu dem gemacht, was sie heute ist“.

