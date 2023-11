Eine neue spannende Oberallgäuer Band stellt sich in Fischen vor: "Hugo 4.0"

Der Allgäuer Musiker Alfred Hegele präsentiert seine Band "Hugo 4.0" bei einem Benefizkonzert in Fischen. Das Repertoire reicht von Renaissance- bis Rockmusik.

„Wir möchten unseren Spaß am Musikmachen mit einem karitativen Zweck verbinden“, bringt Alfred „Hugo“ Hegele das Ziel seiner 13-köpfigen Formation „Hugo 4.0“ auf den Punkt. Der Auftritt im Kurhaus Fiskina in Fischen am Sonntag - zugunsten der „Kartei der Not“, des Hilfswerkes unserer Zeitung, und des Allgäuer Hilfsfonds - ist das vorletzte Benefizkonzert einer achtteiligen Reihe, die die Gruppe durchs Allgäu sowie nach Baden-Württemberg führt.

Startschwierigkeiten in der Pandemie

Noch gut erinnert sich Hegele an die Startschwierigkeiten vor zwei Jahren. Damals, so der Bandleader und Arrangeur, war es durch die Pandemie schwierig, das Publikum in die Säle zu bekommen. Heuer freut er sich über eine „überwältigende“ Resonanz. „Wir spielen so gut wie jedes Mal vor vollem Haus“, berichtet er begeistert.

Am Anfang standen die "Ökos"

Auch wenn man Alfred Hegele anmerkt, dass er mit vollem Herzen Musiker ist, ist die Musik für den Landwirt nur ein Hobby. Das war nicht immer so. In den 90er Jahren hatte der ausgebildete Dirigent eine Vielzahl von Auftritten mit seiner ersten Formation, der Tanzband „Ökos“. Danach übernahm er den Dirigentenposten der Musikkapelle Frauenzell. Als er nach fünfzehn Jahren den Dirigentenstab abgab, gründete er 2011 mit ein paar Kollegen die Partyband „Brauner Bär“. „Dann kam Corona und hat uns beendet“, erzählt er heute wehmütig.

Das vierte große Projekt

„Aus der Not heraus“ wurde dann mit „Hugo 4.0“ das vierte große Projekt des Bandleaders geboren. Die Laien-Formation umfasst sogar noch zwei Musiker mehr als die vorherige Partyband. Alle sind ehemalige Kollegen von Hegele, stammen alle aus dem Allgäu, der Kern aus Hegeles Oberallgäuer Heimatgemeinde Frauenzell, der Rest aus einem Umkreis von 30 bis 40 Kilometern.

Rockband mit Bläsersatz

„Wir sind eine Rockband mit Bläsersatz“, beschreibt Alfred Hegele seine Formation. Die Besetzung habe er gegenüber der früheren Band „etwas ausgedehnt“, indem er einen Perkussionisten und einen zusätzlichen Gitarristen dazu geholt hat. Sein ehemaliger Gitarrist wechselte an den E-Bass und der ehemalige E-Bassist spielt dafür Posaune. „Damit habe ich viel mehr Möglichkeiten für neue Arrangements“, begründet der Bandleader strahlend.

Das breite Repertoire

Das Repertoire von „Hugo 4.0“ reicht von Bläsermusik aus dem 15. Jahrhundert und modernen Bläserarrangements ohne E-Instrumente über Film- und Musicalsongs bis hin zu Hits aus dem Rock- und Popbereich. Die Musiker machen sogar Abstecher in den Jazzbereich. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir machen können, was wir wollen, und den Leuten gefällt es“, stellt Alfred Hegele fest. Das erfordert vor allem Fingerspitzengefühl vom Bandleader und Arrangeur. Denn es muss „der große Bogen passen“, damit ein schlüssiges Programm entsteht. Das sei auf die Fähigkeiten seiner Sänger und Bläser zugeschnitten.

"Solange der Wagen läuft ..."

Obwohl er sich, was die Zukunft der Gruppe angeht, noch nicht festlegen will, darf sich das Publikum wahrscheinlich auch im kommenden Jahr über eine Benefizkonzertreihe freuen. „Solange der Wagen läuft, lassen wir ihn laufen“, sagt Alfred Hegele vielversprechend.

Das Konzert

Die Band "Hugo 4.0" spielt am Sonntag, 26. November, um 19.30 Uhr in der Fiskina in Fischen. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der "Kartei der Not", dem Hilfswerk unserer Zeitung, und dem Allgäuer Hilfsfonds zugute.