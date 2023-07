"Alle Körner für den Latschenhang": Strecken-Check zum Start des Nebelhornberglaufs

Der Nebelhornberglauf feiert am Sonntag Comeback. Neu-Organisator Axel Reusch hat einiges umgestellt. Wir machen den Strecken-Check.

Ein Schmuckstück der deutschen Berglaufszene ist zurück. Am kommenden Sonntag fällt um 9.30 Uhr der Startschuss zum Nebelhornberglauf in Oberstdorf. Damit feiert der härteste Berglauf Deutschlands nach der bisher letzten Austragung 2019 sein Comeback. Erstmals ist der Burgberger Triathlet Axel Reusch für die Organisation verantwortlich und unterstützt dabei den ausrichtenden TSV Oberstdorf. „Ich bin nicht nur Veranstalter, sondern auch Enthusiast und Laufverrückter und habe daher ein Interesse daran, dass es diese Läufe in der Region gibt“, sagt Reusch, der inzwischen sechs Events im Oberallgäu ausrichtet. „Es hat sich von Anfang an richtig angefühlt.“

Zweimal an der Schanze

Dabei gibt es bei der Rückkehr einige Neuerungen an der Strecke, die das Feld vom neuen Start an der Talstation der Nebelhornbahn über 9,7 Kilometer und knüppelharte 1420 Höhenmeter zum Gipfel führt. Wir machen mit Reusch den Streckencheck, erklären, warum der Lauf bei Athleten so begehrt ist, und decken die Schlüsselstellen auf. Neu ist allem voran der Startpunkt, von dem aus sich das Feld auf den körperlich und mental fordernden Kurs über Straßen, Pfade und Wirtschaftswege macht.

Statt wie früher im Ortszentrum fällt der Startschuss heuer an der Talstation der Nebelhornbahn – das hat für Reusch logistische und finanzielle Gründe. Die neue Strecke wird bis zum Einstieg in den Latschenhang ins Gelände verlegt. Spektakulär ist schon der Auftakt: Der Kurs führt direkt auf das Skisprung-Stadion der Audi-Arena hin, ehe der Eingang ins Oytal folgt. Nach 1,5 Kilometern auf Asphalt wechselt man auf Naturwege, nach einer scharfen Kurve geht es am Fuß des Schattenbergs erneut unter die Skisprungtürme.

„Kein Harakiri-Start“

„Wir wollten, dass die ersten zwei Kilometer für den Kampf um die Positionen genutzt werden können“, sagt Reusch. „Es wäre nicht gut, wenn wir das große Feld nach zehn Metern auf einen Pfad schicken. So braucht niemand einen Harakiri-Start. Hart wird das Rennen früh genug.“ Zunächst aber geht es im ersten Drittel noch über eine kleine Rampe auf einem Kraftwerksweg, auf dem Überholen besser möglich ist als auf dem folgenden Pfad nach dem Queren des Faltenbachs. „Es ist aber kein Nachteil, wenn man da eingekeilt wird – es ist sogar gut, wenn man Körner spart. Danach ist noch genug Zeit“, sagt Reusch.

Highlight Panoramaweg

Nach einem Abschnitt auf Wanderwegen und dem Kreuzen der Straße erreicht das Feld nach einem 600-Meter-Stück die Mittelstation Seealpe. Hier biegt der Lauf neuerdings links ab und erreicht den Panoramaweg. „Ab dann ist man erhöht über dem Tal und blickt auf die alte Strecke. Das wird richtig spektakulär, vor allem, weil es auch über eine 15-Meter-Hängebrücke geht“, erzählt Reusch.

„Das Stück ist extrem steil“

An dieser Stelle öffnet sich dem Feld auch erstmals der Blick auf den Knackpunkt, den berüchtigten Latschenhang. Nach einer kurzen Passage auf Asphalt wartet schon die Schlüsselstelle: Etwa von Kilometer sechs bis sieben geht es auf einer Spritzgussdecke, teils mit Kies, teils mit Schotter, steil bergauf. „Der Latschenhang ist von der Steilheit und von der Wegbeschaffenheit her sehr anspruchsvoll“, sagt Reusch, der selbst schon ein Dutzend Mal mitgelaufen ist. „Das Stück ist so extrem steil – ich selbst bin es immer gegangen – da ist es muskulär nicht ganz schlau zu rennen. Aber man muss sehen, dass man nicht den Rhythmus verliert. Hier merkt man, dass die Einteilung wichtig ist. Man braucht alle Körner für den Latschenhang.“

Erster Blick auf den Gipfel

Doch die Läuferinnen und Läufer werden für das Durchhaltevermögen belohnt. Am Ausgang Latschenhang weitet sich die Landschaft – bis zum Höfatsblick bei Kilometer acht geht es etwas flacher dahin. Mental anspruchsvoll wird der letzte Streckenabschnitt, da man ab der Bergstation erstmals den Gipfel sieht, aber noch fast zwei Kilometer zu bewältigen hat. „Das wirkt einschüchternd, weil es optisch noch eine Ecke bis ins Ziel ist“, sagt Reusch. „Aber es wird hintenraus nicht mehr so schlimm. Nur die letzten Meter haben es noch einmal in sich.“ Unmittelbar vor dem Gipfel sind auf den letzten 100 Metern noch einmal fast 50 Höhenmeter zu bewältigen – nicht wenige Sportler haben das Finish in den vergangenen Jahren aus allen vieren erreicht…

Überwältigende Resonanz

Attraktiv, abwechslungsreich und höchstselektiv. „Das ist der Grund, warum der Lauf seit 1982 (damals als Fellhornlauf, d. Red.) ein Monument der Berglaufszene ist“, sagt Axel Reusch. „Das ist der Grund, warum ich unbedingt wollte, dass er weiterlebt.“ Und die Resonanz ist derart überwältigend, dass der 55-Jährige sein erhofftes Minimalziel an Startern lange vor dem Renntag übertroffen hat. Während Reusch bei der Neuauflage „über 150 Starter absolut froh“ gewesen wäre, hatten am Freitagabend bereits über 240 Sportler gemeldet – damit erreicht der Nebelhornberglauf fast wieder den Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Das Comeback kann kommen.