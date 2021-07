Allgäuer Bergbauernmuseum zeigt das Leben der Bäuerinnen im Wandel der Zeit

Wie sich die Arbeit der Landfrauen über die Jahre verändert hat, zeigt eine Sonderausstellung des Allgäuer Bergbauernmuseums. Was Besucher erwartet.

Wie arbeiteten Bäuerinnen damals und wie tun sie es heute? Was hat sich an ihrem Alltag und ihrer Ausbildung im Laufe der Zeit verändert? Das erfahren Besucher im Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz. Für Sonntag, 25. Juli, ab 10 Uhr hat das Museum mit der Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsschule Immenstadt einen Aktionstag im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Vom Taschengeld zur Unternehmerin“ organisiert. Das teilt das Museum mit. Am Aktionstag stellen sich außerdem die Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsschule und der Ehemaligenverband Vlf Immenstadt vor.

Zu sehen gibt es Bilder aus dem Arbeitsalltag der modernen Landwirtin sowie einen Rückblick auf den Wandel der Ernährungsgewohnheiten, der sich auch im Kochunterricht im Fach ländliche Hauswirtschaft ablesen lässt. Im Sattler-Hof kocht zudem die Haushälterin Martha Keller ein traditionelles Gericht, das die Besucher probieren dürfen.

Bäuerinnen damals und heute: Aktionstag des Allgäuer Bergbauernmuseums

Über die Schulter schauen können Besucher den Frauen bei verschiedenen Handarbeiten. Darunter sind die Trachtenschneiderin Josefine Egger und Mitglieder des Vereins Landhand-Allgäu. Rita Fink, beschäftigt sich seit Jahren mit der Volkskunst der „Klosterarbeiten“. Mit dieser Technik werden nicht nur religiöse Kunstwerke, sondern auch Radhauben, Broschen und Trachtenschmuck hergestellt. Trachtenstrümpfe und -westen nach verschiedenen Mustern strickt Veronika Wildegger.

Sie hat das Stricken von ihrer Mutter gelernt und führt damit eine alte Familientradition weiter. Ute Morlock beschäftigt sich mit Spinnen und Nadelbinden. Die jungen Besucher können beim Knüpfen von Freundschaftsarmbändern bei Kirsten Cammann ihr Geschick testen.

Führungen im Allgäuer Bergbauernmuseum zur Sonderausstellung

Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung bieten Gertraud Friedrich, ehemalige Landwirtschaftslehrerin und Catrin Weh vom Bergbauernmuseum an.

