Allgäuer Touristiker bitten Söder: "Helfen Sie jetzt den Allgäuer Tourismusbetrieben, bevor die Lichter für immer ausbleiben“

Vertreter von über 1.000 Betrieben fordern eine inzidenzunabhängige Öffnung wie in Österreich. Die Lockerungen im Grenzverkehr seien ein "Brandbeschleuniger".

18.05.2021 | Stand: 07:46 Uhr

Das sofortige Aussetzen der Bundesnotbremse für touristische Reisen und einen inzidenzunabhängigen Urlaub in der Region fordern die Vertreter von über 1000 Tourismusbetrieben in einem Brandbrief „Es ist fünf nach zwölf – helfen Sie jetzt den Allgäuer Tourismusbetrieben, bevor die Lichter für immer ausbleiben“, appellieren die Unternehmer in dem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder. „Die Betriebe halten nicht länger durch.“ Auch bei einer Diskussionsveranstaltung im Hotel Sonnenalp in Ofterschwang und bei einer Videoschalte mit dem Gesundheitsminister übten Branchenvertreter deutliche Kritik. (Lesen Sie auch: Tourismus im Allgäu: Inzidenzwerte bleiben entscheidend)